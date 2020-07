Las autoridades regionales, encabezadas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, realizaron un nuevo balance diario para actualizar la información de la emergencia sanitaria producto del Covid19.

Gobierno anunció protocolo que permitirá a los municipios gestionar permisos de desplazamiento para voluntarios de comedores solidarios.

El Contraalmirante Yerko Marcic, se refirió a la fiscalización que se efectuó en Concón de un gimnasio que estaba en funcionamiento, “el reunirse en un lugar cerrado a hacer deporte, implica una gran posibilidad de contagio entre esas personas y, por lo tanto, contagio también, una vez que salen de ahí hacia su grupo cercano y así sucesivamente. Así es que en este tipo de establecimiento, su funcionamiento se encuentra totalmente prohibido, por lo que el personal de salud, así como las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, van a seguir efectuando los controles que sean necesarios para verificarque se cumplan las normas sanitarias que están dispuestas, así es que no se confíen, cumplan con lo que está establecido,es por su bien y por el bien de todos”.

Asimismo, hizo referencia a la importancia de mantener una baja movilidad en la región, señalando que: “una baja movilidad, significa evitar la interacción física entre las personas y es la mejor medida para poder evitar los contagios, por lo que hago un llamado, nuevamente a hacer uso de los permisos de desplazamiento, pero con responsabilidad y con prudencia, si puedo no salir, no lo hago, no pido el permiso. Solo así, estaremos contribuyendo de mejor manera a evitar los contagios”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 51.985 personas, 1.257 buses, 29.962 vehículos, se cursaron 46 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 243 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 11.944 personas, 46 buses, 7.955 vehículos y hubo 315 derivaciones a lugar de origen. Quisiera insistir, en que si no debe salir no lo haga, diariamente devolvemos una importante cantidad de vehículos que no tienen cómo acreditar su tránsito por el sector y lo seguiremos haciendo para dar cumplimiento a las medidas sanitarias vigentes, por lo que evítese un mal rato.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 13.333 vehículos y salieron un total de 13.650 vehículos, apreciándose un equilibrio del tránsito vehicular.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 208 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, anoche, hubo 15 detenidos en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 474 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 31 pertenecen a Valparaíso, 24 a Viña del Mar, 40 a San Antonio y 389 al resto de la región.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al protocolo de permisos solidarios para suministro de alimentos señalando que “Han nacido muchas iniciativas ciudadanas muy loables y destacables, que forman parte de nuestra solidaridad. Es así como se han desarrollado una importante cantidad de las llamadas cocinas solidarias o comunitarias, que están cumpliendo una labor social muy importante para poder contribuir en la alimentación de personas que no cuentan con los medios para alimentarse por sí misma. Son personas que no pueden prepararse el almuerzo por distintas condiciones y que es necesario apoyarlas durante la cuarentena para evitar que salgan de sus domicilios. Entonces hay que poder complementar estos intereses, por ello la Subsecretaría de Prevención del Delito ha elaborado una normativa especial que rige a partir de hoy, que es una especie de salvoconducto solidario, un protocolo especial de permisos para elaborar y suministrar estos alimentos en las llamadas cocinas solidarias. Cada municipio a través de la Dirección Municipal encargada de relacionarse con las organizaciones comunitarias, normalmente la DIDECO, u otra, dependiendo del municipio, recibirá una planilla que le vamos a enviar a todos los municipios, donde deben indicar el lugar donde se va a realizar esta cocina solidaria y los datos de los participantes y voluntarios que van a estar en esta actividad. Es una planilla bastante simple que establece además una relación de apoyo de dicha organización con el municipio. Para nosotros es muy importante que el municipio conozca las organizaciones, sepa quiénes están y los puedan apoyar. Nosotros como Gobierno Regional estamos trabajando un proyecto para poder apoyar a las cocinas solidarias en materia sanitaria, que nos interesa mucho

Agregando que “la plantilla que le vamos a enviar a cada municipio contiene el nombre de la organización a cargo de la cocina comunitaria, indica el nombre de la persona que está a cargo de dicha acción y quién es el responsable ante el municipio. Debe consignar su rut, domicilio, lugar de la cocina comunitaria, los días y horas en las cuales van a funcionar. Y también el listado de cada uno de los voluntarios que van a trabajar. Esta plantilla debe consignar además la patente del vehículo, que debe trasladar víveres de un lugar a otro. Y una vez que sea elaborada por cada una de las cocinas, con el apoyo del municipio, debe ser enviada al oficial de carabineros de más alto rango de la comuna, quien la va a visar y le va a entregar un permiso de circulación válido por 15 días. Este permiso es única y exclusivamente para los fines que están definidos, es decir, para la actividad solidaria indicada, incluyendo el retiro y entrega de donaciones, realizar las compras de los alimentos comunitarios, trasladarse a las cocinas y entregar los alimentos directamente a las casas de los vecinos. Con esto, en la medida que se ejecute de buena forma, con mucho sentido común y mucha prudencia vamos a solucionar los problemas. La iniciativa es noble y genera contención, porque cuando se va a entregar un alimento, las personas que lo van a visitar, aprovecharán de preguntarle cómo está, qué necesita y ese proceso de acompañamiento con los más desvalidos es muy valioso”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 193 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 12.201 casos acumulados. Los casos activos corresponden a 3.367 según informe epidemiológico 29 MINSAL.

De estos casos nuevos 174 con síntomas y se encuentran 8 asintomáticos.

Del total de 193 casos 11 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 182 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 82 casos: 2 en Puchuncaví, 3 en Casablanca, 4 en Quintero, 8 casos de Concón, 37 en Valparaíso; 28 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 35 casos nuevos: 1 en Nogales, 3 casos en La Cruz, 10 en La Calera, 21 en Quillota.

Provincia de Marga Marga 32 nuevos casos: 1 casos en Olmué, 5 en Limache, 13 en Villa Alemana, 13 casos en Quilpué.

Provincia de San Antonio 11 casos: 1 caso en Algarrobo, 2 casos en Cartagena, 4 en Santo Domingo, 11 en San Antonio.

Provincia de Petorca 8 casos: 3 casos en La Ligua, 5 en Cabildo.

Provincia de Los Andes 8 casos nuevos: 1 en Calle Larga, 3 casos en San Esteban, 4 en Los Andes.

Provincia de San Felipe 5 nuevo caso: 1 casos en Llay Llay, 2 en Santa María, 2 casos en Putaendo.

Otras regiones:

1 caso de la Provincia de Antofagasta correspondiente a la comuna de Antofagasta

El Seremi de (S) Salud, Jaime Jamett indicó que “desde la entrada en funcionamiento del centro de trazabilidad de la región se ha logrado bajar en forma considerable el número de casos en investigación aumentando la capacidad de trazabilidad lo cual por supuesto seguirá aumentando en los próximos días”.

Fallecidos a nivel regional es de 252. Lamentablemente el día de hoy se reportan 22 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 131 pacientes hasta hoy 2 de julio, correspondiente al 6,24% del territorio nacional.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 1.120 968 funcionarios correspondientes al 86,43% de la red de servicios públicos. 152 funcionarios correspondientes al 13,57% de la red privada. En cuarentena: 187 157 funcionarios correspondientes al 83,96% de la red de servicios públicos. 30 funcionarios correspondientes al 16,04% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 67.715. En las últimas 24 horas se han realizado 590.

Además, el Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó con corte al 30 de junio del 2020 los exámenes PCR en la Región de Valparaíso indican que 18,75% son positivos, 80,32% son negativos y no concluyentes 0,93% el total de exámenes evaluados al 30 de junio el 53,2% las muestras fueron analizadas por Hospitales 31,08% por universidades de la región y 15% por recintos privados”.

Residencias sanitarias: 11

Capacidad total es de 1.091 y se encuentran en residencias 571 personas.

Finalmente, el Seremi (S) de Salud señaló que en relación a las fiscalizaciones sanitarias “quiero agradecer a la PDI y al personal que está trabajando 24 horas con la Seremía de Salud para poder realizar fiscalizaciones sanitarias respecto de personas que vulneran las medidas de cuarentena. Indudablemente tomaremos las medidas más exigentes que nos permite el código sanitario respecto de las personas que han infringido de forma tan flagrante las normativas vigentes”.

Adicionalmente, durante esta jornada el Dr. Mauricio Cancino, Director médico del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y el Presidente Colegio Médico Regional, Dr. Luis Ignacio Latorre participaron de la cuenta diaria regional sobre la situación regional por Covid19.

En ese sentido, el Dr. Cancino indicó que “los funcionarios de salud han hecho un tremendo esfuerzo para poder dar soporte a las inclemencias de la pandemia esto no sería posible si no es con el tremendo aporte y trabajo en equipo que hemos tenido de nuestras autoridades de salud , la subsecretaria, en conjunto con el Gobierno Regional que nos ha permitido contar con todos los elementos de protección personal y la inyección de recursos para el cambio de la infraestructura de nuestros antiguos hospitales, especialmente del hospital Carlos Van Buren, que ha podido realizar una planificación estratégica que ha dado el soporte de ampliar el cupo de camas de intensivo. Esto debe continuar y hacemos un llamado a la población a darnos una mano y a cuidarse a mantener el lavado de manos el distanciamiento social y el uso de mascarilla que nos permita continuar a nosotros con el éxito que hemos tenido hasta el momento en dar cobertura de salud a la población”.

Por su parte, el Dr. Luis Ignacio Latorre señaló que “quisiera hacer un tremendo llamado a la comunidad sabemos el tremendo esfuerzo que han tenido para respetar la condición actual de cuarentena. Sin embargo, el último estudio de movilidad nos da cuenta que en la última semana ha habido un leve aumento en la movilidad en comunas como Viña del Mar y Valparaíso; y esa es una situación que nos preocupa porque sabemos que mientras más restrinjamos la posibilidad de que cada uno de nosotros salga de sus hogares vamos a reducir la posibilidad de contagio pero sobretodo en lugares donde se producen aglomeraciones especial preocupación en este estudio de movilidad de las comunas de Concón, Quintero , Quilpué, Zapallar, Villa Alemana que tienen índice de movilidad que son bastante elevados en comparación a otras comunas y sabemos que eso repercute negativamente en las tasas de contagios tenemos que reducir nuestra movilidad”.