Las autoridades regionales, encabezadas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, realizaron un nuevo balance diario para actualizar la información de la emergencia sanitaria producto del Covid19.

Autoridades llaman a prepararse y respetar cuarentenas ante inminente sistema frontal durante el fin de semana.

El Contraalmirante Yerko Marcic, efectuó un llamado a la población para que tome los resguardos ante las precipitaciones y se quede en casa durante este fin de semana indicando que, “la Dirección Meteorológica de Chile informó que, a contar de la madrugada de mañana, llegará a la zona un sistema frontal que aportará precipitaciones hasta pasado el mediodía. Lo anterior, sumado a la cuarentena en varias comunas de la región hace necesario reducir la movilidad al mínimo, para evitar riesgos y contagios”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 49.948 personas, 1.291 buses, 31.061 vehículos, se cursaron 55 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 266 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 14.063 personas, 40 buses, 10.862 vehículos y hubo 347 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 13.288 vehículos y salieron un total de 14.153 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 270 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, anoche, hubo 18 detenidos en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 378 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 35 pertenecen a Valparaíso, 32 a Viña del Mar, 24 a San Antonio y 287 al resto de la región.

El Intendente Regional, Jorge Martínez al ser consultado sobre incidentes registrados este jueves en la noche en Valparaíso indicó que “son grupos muy minoritarios. Son cuatro o cinco personas, prenden una barricada, arrancan, se esconden y además lo hacen el mismo día, a la misma hora y también en otras regiones. Claramente esto es algo planificado, organizado y son grupos muy minoritarios que no tienen nada que ver con la inmensa mayoría de la población, que se está cuidando, que tiene miedo de la pandemia, que no quiere que estos delincuentes anden en las calles, porque no ayuda a que ande gente haciendo desórdenes, a ninguna hora, menos en horas de toque de queda. Tiene miedo que se puedan producir otros daños y solicitan protección a Carabineros, La PDI y las Fuerza Armadas. A mí lo que me llega mucho son las unidades vecinales, los vecinos de los cerros de Valparaíso y Viña del Mar solicitando mayor presencia policial, porque quieren vivir tranquilos”.

Agregó que se trabaja en la seguridad de la ciudadanía y es fundamental enfocarse en “poder solucionar esta crisis sanitaria con menos contagios, menos hospitalizados, menos fallecidos, ojalá ninguno y la crisis socio económica a través de todos los instrumentos del Gobierno Central y aquellos que hemos dado y que estamos trabajando en el Gobierno Regional”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 264 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 12.465 casos acumulados. Los casos activos corresponden a 3.036 según Informe Epidemiológico N°30 MINSAL.

De estos casos nuevos 229 con síntomas y 10 se encuentran asintomáticos.

Del total de 264 casos 25 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 239 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 78 casos: 1 en Casablanca, 1 en Puchuncaví, 3 en Quintero, 16 casos de Concón, 20 en Valparaíso; 37 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 67 nuevos casos: 1 casos en Olmué, 9 en Limache, 25 en Villa Alemana, 32 casos en Quilpué.

Provincia de Quillota 26 casos nuevos: 1 caso de Hijuelas, 2 casos en La Cruz, 2 en Nogales, 8 en La Calera, 13 en Quillota.

Provincia de San Felipe 22 nuevo caso: 3 caso de Catemu, 4 casos en Llay Llay, 4 casos en Putaendo, 11 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 19 casos nuevos: 1 casos en San Esteban, 1 casos en Rinconada, 4 en Calle Larga, 13 en Los Andes.

Provincia de Petorca 11 casos: 1 en Cabildo, 2 en Petorca, 2 casos en La Ligua, 3 casos en Papudo, 3 en Zapallar.

Provincia de San Antonio 10 casos: 1 casos en Cartagena, 1 caso en Algarrobo, 2 en El Quisco, 6 en San Antonio.

Otras regiones:

3 casos de la Provincia de Santiago (RM): correspondientes a 1 caso de la comuna de El Bosque, 1 caso de la comuna de Cerrillos, y 1 caso de la comuna de La Granja.

1 caso de la Provincia de Chacabuco (RM): correspondiente a la comuna de Tiltil

1 caso de la Provincia de Talagante (RM): correspondiente a la comuna de El Monte

1 caso de Antofagasta correspondiente a comuna de Calama

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la trazabilidad sobre un total de 11.109 casos con fecha de corte 2 de julio el 2,02% son casos importados, 27,47% casos secundarios, 16,21% sin nexo y 54,30% en investigación”.

Fallecidos a nivel regional es de 266. Lamentablemente el día de hoy se reportan 14 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 136 pacientes hasta hoy 3 de julio, correspondiente al 6,45% del territorio nacional. Total 222 y se encuentran disponibles 22.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 1.157 985 funcionarios correspondientes al 85,13% de la red de servicios públicos. 172 funcionarios correspondientes al 14,87% de la red privada. En cuarentena: 186 157 funcionarios correspondientes al 84,41% de la red de servicios públicos. 29 funcionarios correspondientes al 15,59% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 68.838. En las últimas 24 horas se han realizado 846.

Además, el Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó sobre los exámenes PCR que “con corte al 1 de julio del 2020 los exámenes PCR en la Región de Valparaíso indican que sobre un 68.838 exámenes acumulados: 18,85% son positivos, 80,21% son negativos y no concluyentes 0,93%. Del total de exámenes evaluados al 1 de julio que tienen un total de 1.123 exámenes diarios, se realizó 49,9% las muestras por Hospitales 18,2% por universidades de la región y 32% por recintos privados.

“De los laboratorios que reportaron al 1 de julio 15 de 18 laboratorios reportaron exámenes con un tiempo de respuesta de 18 horas. El laboratorio que ha procesado más muestras ese día fue el Hospital Carlos Van Buren 422 muestras y un tiempo de respuesta de 17 horas, luego el Hospital San Camilo con 192 muestras y un tiempo de respuesta de 17 horas y en tercer lugar el laboratorio Barnafi Krause con 120 muestras y un tiempo de respuesta de 8 horas. Estamos monitoreando minuto a minuto la condición de estos test de manera tal de asegurar cobertura y velocidad de procesamiento”.