En el marco del Estado de Excepción Constitucional en que se encuentra el país, producto de la emergencia sanitaria por el #Covid19, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, efectuaron un nuevo balance regional.

Autoridades mantien a equipos de emergencia en alerta ante sistema frontal presente entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, señaló que, “durante la jornada de ayer, se completó el traslado del segundo grupo de 27 residentes de la isla Robinson Crusoe, quienes efectuaron una cuarentena preventiva previa, antes de retornar a la isla. Próximamente, se va a iniciar una nueva cuarentena para un tercer grupo de residentes que regresará a la isla.

Asimismo, a los habitantes de la región les pidió, “que sigan cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, aquellos que no deben trabajar presencialmente, manténganse en sus casas. Y para aquellas personas que habitan en comunas que están en cuarentena, reduzcan al mínimo sus salidas, organícense para reducir la cantidad de permisos utilizados, haga sus compras, por ejemplo, una vez por semana y no cedan ante la tentación de obtener sus permisos de desplazamiento, si no los necesitan realmente, evitar la interacción física cercana, es una de las principales medidas sanitarias que permiten evitar el contagio del coronavirus”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 61.508 personas, 1.034 buses, 35.045 vehículos, se cursaron 59 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 252 derivaciones a primer domicilio

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 14.321 personas, 80 buses, 12.494 vehículos, se cursaron 59 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 364 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 15.107 vehículos y salieron un total de 14.950 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 216 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, anoche, hubo 18 detenidos en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 270 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 35 pertenecen a Valparaíso, 16 a Viña del Mar, 14 a San Antonio y 205 al resto de la región.

El intendente Regional, Jorge Martínez entregó un balance de la situación regional producto del sistema frontal presente en la zona señalando que “las principales carreteras y vías estructurantes de la región están operativas. El paso fronterizo se encuentra cerrado. Los puertos no registran ninguna restricción hasta el minuto. Por ahora hay 161 personas afectadas principalmente en la provincia de San Antonio con 38 viviendas que presentan daño menor. En cuanto al servicio de electricidad, en este minuto hay en la región 3.549 personas sin suministro eléctrico, la gran mayoría pertenece a la comuna de Zapallar con 2.599. En cuanto a la conectividad, en la Ruta G 82 de San Antonio se registró la caída de un árbol que afectó la calzada y maquinaria pesada trabajó en el despeje. En la comuna de Algarrobo, la Ruta F 890 registró la caída de tres postes y presenta rutas bloqueadas y la concesionaria trabaja en el despeje. Particularmente un caso especial en materia de salud, el Sapu de Quebrada Verde nuevamente ha presentado filtraciones. En cuanto al agua caída en la región en lo que respecta a la zona costera desde San Antonio hasta Los Molles, por el norte, han caído 30 milímetros entre 8.15 y las 15 horas. En la zona interior y cordillera las precipitaciones bordean 9 a 15 milímetros, dependiendo de la comuna, pero la lluvia con mayor intensidad se ha comenzado a sentir desde las 13.30 horas, así que este número va a subir sensiblemente”.

De igual manera, agregó que “En cuanto al informe de cada una de nuestras provincias informo lo siguiente: Provincia de Valparaíso: en la comuna de Concón, en la Avenida Borgoño hay sectores anegados por un canal que se está reparando por la Dirección de Obras Hidráulicas en un trabajo en conjunto con la municipalidad local. Eso ha generado una inundación que ha afectado el tránsito, pero en el sector existen vías alternativas. La comuna de Valparaíso ha resistido bastante bien sin mayores situaciones de emergencia, sin perjuicio de lo cual ha habido movimiento de tierra en Santos Ossa y se han presentado problemas menores de alcantarillado y filtraciones en viviendas y algunas laderas inestables están siendo evaluadas. En Viña del Mar la ciudad ha resistido bien. La Feria de Marga Marga funciona fuera del estero en la parte alta de la avenida Marina entre Simón Bolívar y Puente Mercado y ha habido deslizamiento de material en Agua Santa ya que cayó una parte a una habitación y una persona fue asistida con apoyo municipal. En Puchuncaví, la ciudad ha resistido bien, salvo filtraciones menores en 30 casos que han sido coordinados con equipos de emergencia y la municipalidad. En Quintero ha habido acumulación de agua en el sector de La Huaila con Yungay. Casablanca y Juan Fernández sin novedades”.

Además indicó que “en la provincia de Marga Marga, la comuna de Quilpué, el paso inferior de Gómez Carreño ha presentado anegamientos. El badén Aconcagua está cerrado. La cuesta Colliguay está habilitada. En la comuna de Villa Alemana los pasos El Rocío y Riquelme están anegados. El paso Ignacio Carrera con acumulación de agua y solo circulan vehículos mayores. El Pasaje Porvenir está nuevamente anegado. En Limache, la calle 18 de septiembre está anegada y personal municipal trabaja en la instalación de sacos protectores. Olmué sin novedades y la Cuesta La Dormida está habilitada y no hay nieve hasta el minuto. Provincia de Quillota a esta hora no hay novedades. Solo algunas calles con acumulación de agua sin mayores complicaciones. Provincia de Petorca. En La Ligua ha habido afectación de 8 viviendas en el sector de Placilla calle Amazonas y anegamiento de calles en Los Maitenes con Quebradilla. En Zapallar bomberos concurrió a una emergencia por deslizamiento de tierra que afectó a una vivienda de calle Esmeralda con El Soldado y se monitorea la Laguna de Zapallar para permitir su apertura al mar si fuese necesario, en caso de aumento de su volumen. En Papudo, Cabildo y Petorca sin novedades”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 301 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 12.766 casos acumulados. Los casos activos corresponden a 3.036 según Informe Epidemiológico N°30 MINSAL.

De estos casos nuevos 254 con síntomas y se encuentran 17 asintomáticos.

Del total de 301 casos 30 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 271 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 93 casos: 2 en Casablanca, 3 en Puchuncaví, 5 en Quintero, 12 casos de Concón, 28 en Valparaíso; 43 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 57 nuevos casos: 3 casos en Olmué, 11 en Limache, 15 casos en Quilpué, 28 en Villa Alemana.

Provincia de Quillota 37 casos nuevos: 1 caso en La Cruz, 1 en Nogales, 3 casos de Hijuelas, 13 en La Calera, 19 en Quillota.

Provincia de San Antonio 32 casos: 2 casos en Cartagena, 3 en Santo Domingo, 4 en El Tabo, 4 en El Quisco, 19 en San Antonio.

Provincia de Petorca 18 casos: 1 en Zapallar, 2 en Petorca, 7 en Cabildo, 8 casos en La Ligua.

Provincia de Los Andes 14 casos nuevos: 1 casos en San Esteban, 1 casos en Rinconada, 1 en Calle Larga, 11 en Los Andes.

Provincia de San Felipe 14 nuevo caso: 1 casos en Llay Llay, 3 casos en Putaendo, 10 en San Felipe.

Otras regiones:

2 casos de la Provincia de Valdivia (LOS RIOS) correspondientes a la comuna de Valdivia

2 casos de la Provincia de Santiago (RM) correspondiente 1 a la comuna de Estación Central y 1 a la comuna de El Bosque

1 caso de la Provincia Cordillera (RM) correspondiente a la comuna de Puente Alto

1 caso de la Provincia de Melipilla (RM) correspondiente a la comuna de Curacaví

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la trazabilidad sobre un total de 11.348 casos con fecha de corte 3 de julio el 1,97% son casos importados, 27,57% casos secundarios, 16,31% sin nexo y 54,14% en investigación”.

Fallecidos a nivel regional es de 278. Lamentablemente el día de hoy se reportan 12 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 136 pacientes hasta hoy 4 de julio, correspondiente al 6,55% del territorio nacional.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 1.191 1.019 funcionarios correspondientes al 85,56% de la red de servicios públicos. 172 funcionarios correspondientes al 14,44% de la red privada. En cuarentena: 188 159 funcionarios correspondientes al 84,57% de la red de servicios públicos. 29 funcionarios correspondientes al 15,43% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 70.079. En las últimas 24 horas se han realizado 935.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó que el día de ayer firmamos la resolución que aprueba y operación y funcionamiento del nuevo laboratorio de biología molecular del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio por lo cual inicia funciones en esta jornada un laboratorio ampliamente esperado por la comunidad de San Antonio y por supuesto por la región.

Además agregó que “respecto de los PCR respecto a las últimas 24 horas de análisis en primer lugar de análisis lo obtiene el Hospital San Camilo de San Felipe con 233 exámenes, seguido por el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con 228 y en tercer lugar el Hospital Eduardo Pereira con 140 exámenes. Seguimos trabajando arduamente por aumentar la capacidad de laboratorios y también de exámenes procesados diariamente”.

Residencias sanitarias:

Capacidad total es de 1.071 y se encuentran en residencias 540 personas.