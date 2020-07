Las autoridades regionales, encabezadas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, el Intendente Regional, Jorge Martínez y el Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, efectuaron su balance regional para actualizar la información por la emergencia sanitaria producto del Covid19.

Recursos serán destinados a la recuperación económica, sanitaria y social en la región de Valparaíso.

El Contraalmirante Yerko Marcic, se refirió a unas barricadas que hubo anoche en algunos cerros de Valparaíso, señalando que, “creo que no es momento para la instalación de barricadas, no es momento para bloquear las calles, no es momento para lanzar objetos contundentes a las Fuerzas de Orden y Seguridad que van a despejar el bloqueo de una calle porque se ha instalado una barricada. Pienso que es momento para mantener la paz y la tranquilidad en los barrios, hay que pensar que los más perjudicados de esto, son los propios vecinos que ven quebrantada su tranquilidad en el barrio. Hoy es momento de seguir trabajando juntos para erradicar el coronavirus en nuestra región, de esa forma vamos a poder salir adelante. No es momento de utilizar la fuerza o la agresión, es momento de seguir trabajando juntos, con tranquilidad, con paz”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 26.095 personas, 421 buses, 15.433 vehículos, se cursaron 36 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 171 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 4.490 personas, 12 buses, 2.840 vehículos, se cursaron 25 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 143 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 4.392 vehículos y salieron un total de 5.495 vehículos. Apreciándose una mayor salida por sobre los ingresos; si embargo se mantiene el equilibrio del flujo vehicular de la región.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 223 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, anoche, hubo 33 detenidos en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 127 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 02 pertenecen a Valparaíso, 43 a Viña del Mar, 22 a San Antonio y 60 al resto de la región.

El Intendente Regional anunció el Plan Regional Covid, iniciativa inédita elaborada por la máxima autoridad regional junto al Gobierno Regional y que este lunes fue aprobada por el Consejo Regional, señalando que es un plan que se basa en fondos para salud, empleo, pymes, adultos mayores y sectores más vulnerables. “en total hemos aprobado en conjunto con los consejeros regionales 28 mil millones de pesos para un plan de recuperación económica, sanitaria y social para la Región de Valparaíso, que se desglosan de la siguiente forma. 2 mil millones que ya habíamos aprobado para los servicios de salud para la región. 600 millones para la salud primaria. 297 millones para los niños del Sename y 200 millones para los adultos mayores. Eso da la cantidad ya aprobada de 3 mil 97 millones de pesos. Hoy se ha aprobado la cartera final por 24 mil 915 millones de pesos, lo que da la suma de 28 mil 12 millones de pesos y que se desglosan en lo siguiente. En primer lugar, 2 mil millones de pesos para la adquisición de 50 mil kits de apoyo a los adultos mayores más vulnerables que contiene pañales desechables, insumos de aseo personal, insumos del aseo del hogar y alimentos pre elaborados para evitar que cocinen todos los días y puedan tener una dieta equilibrada y ordenada. Son 50 mil adultos mayores de las 38 comunas de la región. El fin es llegar a cada casa donde vivan nuestros adultos vulnerables para hacerles entrega de este kit”.

A esto se suma una asignación para ir en apoyo de los comedores solidarios de la región con una implementación en artículos de higiene y manipulación de alimentos. A través de Caritas Chile se aportará con elementos necesarios para el desarrollo de estas actividades.

En materia de salud dispondremos de “500 millones pesos para la adquisición de cánulas de oxigenoterapia de alto flujo que ha demostrado ser un modelo fundamental para salvar vidas y hacer más breve el paso de personas graves por procesos de ventilación asistida. Además 37 millones de pesos para la adquisición de equipos de plasma convaleciente para la región de Valparaíso y 52 millones para la adquisición de infraestructura de bioseguridad para los laboratorios de APS en atención primaria de la región”.

En este ámbito el Ministro de Salud ha anunciado que se va a entregar a todas las comunas del país, 13 mil millones de pesos para poder implementar en la salud primaria mecanismos de control frente al coronavirus, detección temprana, testeo rápido a través de PCR, anticipar las respuestas y trazarlas para poder detectar a tiempo las personas contagiadas y evitar que contagien a otros. “En el Gobierno Regional hemos aprobado 5 mil millones de pesos para esta tarea que complementado con los fondos sectoriales y ministeriales per cápita nos va a dar la mejor capacidad nacional para poder anticipar en nuestra salud primaria la atención y detección de casos de pacientes con coronavirus y tratarlos y trazarlos inmediatamente”, señaló el Intendente Martínez.

Además, en el ámbito de la economía y empleo incluye un programa especial de apoyo a la reactivación de las microempresa, reactivación económica para emprendedores afectados por la emergencia sanitaria y un impulso económico a floricultores. Junto con ello se establece un presupuesto para el turismo a través de la Corporación Regional De Turismo.

Mientras que en relación a la generación de empleo señaló que “vamos a generar empleo en la región, hemos destinado con este acuerdo de hoy 6 mil millones de pesos para crear empleos en nuestra región. Aprobamos como Gobierno Regional 1.100 empleos adicionales en enero de este año y con estos 6 mil millones vamos a aprobar 1.720 empleos más. Esto da un total de 3.930 empleos en la región que duran un año y queremos que su mayoría sean destinados a mujeres jefas de hogar”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 180 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 13.231 casos acumulados. Los casos activos corresponden a 3.099 según Informe Epidemiológico N°31 MINSAL.

De estos casos nuevos 146 con síntomas y se encuentran 12 asintomáticos.

Del total de 180 casos 22 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 158 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 49 casos: 1 casos de Concón, 2 en Quintero, 4 en Casablanca, 26 en Valparaíso; 16 en Viña del Mar.

Provincia de San Antonio 32 casos: 1 en Santo Domingo, 1 en El Tabo, 1 en el Quisco, 3 casos en Cartagena, 26 en San Antonio.

Provincia de Quillota 29 casos nuevos: 3 en Nogales, 4 casos de Hijuelas, 13 en La Calera, 9 en Quillota.

Provincia de Petorca 12 casos: 3 en Zapallar, 3 casos en La Ligua, 6 en Cabildo.

Provincia de Marga Marga 12 nuevos casos: 4 en Limache, 4 en Villa Alemana, 4 casos en Quilpué.

Provincia de San Felipe 12 nuevo caso: 2 casos en Llay Llay, 2 en Santa María, 2 casos en Putaendo, 6 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 10 casos nuevos: 2 casos en San Esteban, 4 en Los Andes, 4 en Calle Larga

Otras regiones:

1 caso de la Provincia de Diguillín (Ñuble) correspondiente a la comuna de Chillán

1 caso de la Provincia de Santiago (RM) correspondiente a la comuna de El Bosque

El Seremi de (S) Salud, Jaime Jamett indicó sobre la trazabilidad de casos que “sobre un total de 11.860 el 1,89% son casos importados, 31,48% casos secundarios, 18,06% sin nexo y 48,57% en investigación “.

Fallecidos a nivel regional es de 292. El día de hoy no se reportan personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 145 pacientes hasta hoy 6 de julio, correspondiente al 7,01%.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 1.221 1.030 funcionarios correspondientes al 84,36% de la red de servicios públicos. 191 funcionarios correspondientes al 15,64% de la red privada. En cuarentena: 197 164 funcionarios correspondientes al 83,25% de la red de servicios públicos. 33 funcionarios correspondientes al 16,75% de la red privada. Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 72.559. En las últimas 24 horas se han realizado 931.



Además, el Seremi (S) de Salud, explicó que en relación a los exámenes PCR que “con corte al día 4 de julio se puede informar que la taza de positividad de la región de Valparaíso es de 19% de los exámenes son negativos el 80,04% y no concluyentes 0,96%. Del total de exámenes registrados el 56,45 han sido procesados por hospitales, el 15,1% por universidades y el 28,5% por laboratorios privados. De los exámenes reportados diarios de 16 de los 18 laboratorios instalados el primer lugar en reporte es el Hospital San Camilo con 305 exámenes con tiempo promedio de 18 horas, seguido por el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con 195 test con tiempo promedio respuesta de 19 horas, en tercer lugar el Hospital Eduardo Pereira con 174 y con tiempo de 17 horas. El tiempo promedio para la Región de Valparaíso para para esta jornada es de 24 horas, que está dentro de los márgenes previamente establecidos”.

Residencias sanitarias: Capacidad total es de 1071 y se encuentran en residencias 566 personas.