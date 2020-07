En vísperas de cumplirse un mes de cuarentena en algunas comunas de la región, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, el Intendente Regional, Jorge Martínez y el Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, efectuaron su balance regional por la emergencia sanitaria producto del Covid19.

Salud alista funcionamiento de Hospital modular en Limache mientras que Buque Sargento Aldea realiza cirugías permanentes reforzando la red asistencial.

Es así como el Contraalmirante Yerko Marcic, señaló que, “a pesar de que hay un equilibro en el flujo vehicular que ingresa y sale de la región; es necesario que los habitantes de la región tomen conciencia de que la necesidad de reducir todo desplazamiento, también al interior de las comunas. Entendemos que hay un porcentaje de personas que necesariamente debe salir a trabajar porque desarrolla actividades que son esenciales para la convivencia, para la vida, dentro de la región; pero a aquellas personas que no requieren salir, les pido que no lo hagan. No estamos en momentos de seguir haciendo una vida en normal, estamos enfrentando una emergencia sanitaria, la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años, por lo que toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo debe estar orientado a evitar circular por las calles si no es estrictamente necesario. No podemos echar a perder, con otras actividades fuera de nuestros hogares sin necesidad, todo el esfuerzo que ya se ha hecho, al menos en Valparaíso y Viña del Mar, ya estamos viviendo la cuarta semana de cuarentena; en la comuna de San Antonio, hoy se cumple la quinta semana y San Felipe, Los Andes y Quillota, también han avanzado bastante en el esfuerzo. No hay que echarlo a perder ahora, rindiéndose a la tentación de ejecutar cualquier otra actividad, fuera de nuestro lugar donde habitamos”.

Asimismo, indicó que, “las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, van a seguir fiscalizando muy rigurosamente, pero se requiere que trabajemos en equipo junto a todos los habitantes de la región”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 59.137 personas, 1.121 buses, 36.506 vehículos, se cursaron 60 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 269 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 10.675 personas, 45 buses, 8.496 vehículos, se cursaron 70 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 167 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 14.017 vehículos y salieron un total de 15.690 vehículos. Manteniéndose un equilibrio en el flujo vehicular de la región.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 234 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, anoche, hubo 27 detenidos en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 189 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 19 pertenecen a Valparaíso, 07 a Viña del Mar, 12 a San Antonio y 151 al resto de la región.

El intendente Regional, Jorge Martínez a la movilidad y las cuarentenas vigentes en nuestra región señalando que “todavía los indicadores no permiten determinar una marcada tendencia hacia la baja, que nos dé algún margen para salir del confinamiento o relajar algunas medidas. Por el contrario, estamos en un pie que nos permite hacer todo lo contrario. Si aprovechamos ahora, las próximas dos semanas, es muy probable si los indicadores se mantienen, a que podamos tener en un futuro próximo, medidas que vayan relajando en algún modo el confinamiento que es tan estresante, sobre todo la cuarentena, que afecta el empleo, las relaciones sociales, la gente que vive del día a día, en fin. Pero el llamado nuestro ahora, como Presidente de la Mesa Regional COVID 19, en representación del Colegio Médico, de las universidades, de los gremios de alcaldes, del Consejo Regional, de las autoridades de salud de la zona, de los expertos, es por favor, si en las dos semanas siguientes, si nosotros logramos reducir un poco más, hacer un esfuerzo de quedarnos en nuestras casas, probablemente vamos a tener sí una tendencia. Es una noticia que evaluamos favorablemente como se han comportado no solo las comunas en cuarentena sino también las comunas que están fuera de cuarentena. La región ha tenido hasta el momento un comportamiento esperado hasta el minuto. No cantamos victoria. No nos anticipamos a decir que vamos bien. Nosotros lo único que decimos es que estamos con el comportamiento que se espera en la región. El llamado es que no hagamos anuncios victoriosos porque no hemos ganado nada. Tenemos buenas razones para tener buenas expectativas. No más que eso. Porque estas son las semanas claves que nos estamos jugando el futuro de la enfermedad en la región”.

Agregando que “en materia de salud, a los mil 200 millones que el Gobierno Nacional nos va a aportar para nuestra salud primaria 5 mil millones de pesos más. Queremos hacer los exámenes de PCR en los consultorios, queremos ir a los domicilios a tomar los exámenes de PCR, queremos mejorar la trazabilidad en la región. Vamos a tener un equipamiento único a nivel nacional, cánulas de oxigenoterapia, equipamientos nuevos en nuestros hospitales, protección personal para nuestros funcionarios de la atención primaria, para que quienes trabajen en la salud primaria y se sienten más seguros y confiados que van a tener todo el equipamiento que requieran para poder hacer su tarea. Necesitamos disminuir la movilidad y ahí está la tarea que cumplen los carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas que es fundamental para que estas dos semanas estén más estrictos que nunca y seguir fiscalizando y controlando la movilidad de la población y esta debe disminuir en las dos semanas que vienen. Muchas gracias al 99% de la población que cumple. Lo lamento por ese 1% de la población, que es dañino, obtuso, que hace barricadas, que hace desórdenes, que sale a la calle sin permiso, que se junta a hacer actividades prohibidas. Lo lamento, pero les aseguro que el peso del estado de derecho va a caer sobre ellos con el efectivo trabajo de nuestras policías y de las Fuerzas Armadas”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 202 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 13.433 casos acumulados. Los casos activos corresponden a 3.099 según Informe Epidemiológico N°31 MINSAL.

De estos casos nuevos 173 con síntomas y se encuentran 10 asintomáticos.

Del total de 202 casos 19 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 183 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 62 casos: 2 en Puchuncaví, 4 casos de Concón, 24 en Valparaíso; 32 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 47 casos nuevos: 2 casos en La Cruz, 2 casos de Hijuelas, 3 en Nogales, 12 en La Calera, 28 en Quillota.

Provincia de Marga Marga 22 nuevos casos: 1 casos en Olmué, 3 en Limache, 5 casos en Quilpué, 13 en Villa Alemana.

Provincia de San Antonio 17 casos: 1 casos en Cartagena, 6 en San Antonio, 10 en El Quisco.

Provincia de San Felipe 13 nuevo caso: 1 caso de Catemu, 1 en Santa María, 3 casos en Putaendo, 8 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 11 casos nuevos: 1 casos en Rinconada, 1 en Calla Larga, 2 casos en San Esteban, 7 en Los Andes.

Provincia de Petorca 10 casos: 1 caso en Papudo, 1 en Zapallar, 2 en Petorca, 6 casos en La Ligua.

Otras regiones:

1 caso de la Provincia de Cachapoal correspondiente a la comuna de Rancagua

El Seremi de (S) Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la trazabilidad que “el 1,86% son casos importados, el 32,52% casos secundarios, 19,15% sin nexo epidemiológico y el 46,46% en investigación”.

Fallecidos a nivel regional es de 292. El día de hoy no se reportan personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 148 pacientes hasta hoy 7 de julio, correspondiente al 7,18% del territorio nacional.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 1.264 1.056 funcionarios correspondientes al 83,54% de la red de servicios públicos. 208 funcionarios correspondientes al 16,46% de la red privada. En cuarentena: 206 172 funcionarios correspondientes al 83,50% de la red de servicios públicos. 34 funcionarios correspondientes al 16,50% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 73.464. En las últimas 24 horas se han realizado 602.

Residencias sanitarias: Capacidad total es de 1.071 y se encuentran en residencias 518 personas.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett se refirió a la residencias sanitarias indicando que “hoy es el último día donde los servicios de salud está al mando de estas instalaciones en la región y a contar de mañana todas las residencias sanitarias y todo el personal pasa a ser parte de los funcionarios de la secretaria regional ministerial de salud de Valparaíso. Dar la tranquilidad a todas las personas que están prestando servicios en las residencias de que la idea es que no noten la diferencia de empleador y por supuesto sigan ejerciendo sus funciones con el profesionalismo y la dedicación que lo han hecho hasta ahora.