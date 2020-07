Tras darse a conocer esta mañana que el Gobierno no decretará nuevamente cuarentena para Quilpué por la pandemia del coronavirus, el alcalde de la comuna, Mauricio Viñambres, llamó a los parlamentarios del distrito (que considera a la provincia de Marga-Marga) a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Salud, Enrique Paris, por el “riesgo extremo” al que está exponiendo a la comunidad con no determinar el confinamiento social, decisión que para el edil “sólo demuestra que la posición de este Gobierno es imponer los intereses económicos por sobre la vida y la salud de las personas”.

Además el alcalde decretó Zona de Riesgo en la comuna luego que el balance del Minsal no considerara confinamiento total en la provincia de Marga-Marga.

“Yo espero —continuó la autoridad— que alguna vez los diputados hagan la pega como corresponde y que defiendan los intereses de la gente. Algunos de ellos la han hecho y espero que en esta ocasión la hagan de nuevo y defiendan los intereses de las personas. Porque a este Gobierno lo que le interesa es la plata, tiene los intereses económicos sobre los intereses de la vida humana, así de simple. Espero que las personas que votaron por este Gobierno estén arrepentidos”.

Por lo tanto, aseveró el jefe comunal, “lo único que nos queda es el llamado a los parlamentarios, que fueron elegidos por este distrito, a hacer una acusación constitucional al ministro de Salud (…) porque está en riesgo la vida de quienes vivimos en la provincia de Marga-Marga”.

Además Viñambres decretó Zona de Riesgo en la ciudad “porque no tenemos garantías, pues hoy a las personas que circulamos por las calles estamos en una situación de alto riesgo de contaminación, de contagio”.

En ese contexto sostuvo que “lo único que me queda decirle a la población es que está en riesgo, en extremo riesgo. En esas condiciones no podemos dar garantías, por lo demás no nos corresponde a nosotros darlas sino que al Ministerio… Hoy no hay garantías del cuidado de la gente”.

Mala señal

El alcalde aprovechó la oportunidad para confirmar que “la señal que está dando el Gobierno al país, de dar cierta apertura a las comunas que no han tenido últimamente contagios, no es la mejor. Al contrario, hay que protegerlas. Creo que hay un descriterio tremendo de parte del ministro de Salud; y esa es la actitud que se ha tenido con la provincia, fundamentalmente, porque si uno suma la cantidad de gente contagiada, esta supera las 3 mil personas, sólo en tres comunas, que es Quilpué, Villa Alemana y Limache”.

Afirmó que los datos entregados esta mañana por el Minsal —ante los efectos de la pandemia COVID19— no son reales. “Yo quiero ser súper claro: las incidencias son distintas. Hoy los números de contagiados son distintos y la incidencia tanto en Limache, Villa Alemana y Quilpué ha aumentado considerablemente”.

Finalmente Viñambres llamó a Enrique Paris a conocer en terreno la realidad de la comuna en esta emergencia sanitaria. “Señor ministro, venga al Hospital de Quilpué y conozca nuestra situación; mire las condiciones que tenemos en el centro de la ciudad. A mí me parece que usted sigue en una oficina, no va a terreno, no conoce la realidad de las regiones, de lo que está pasando”.

Inmunidad de rebaño

En tanto que el director del Área de Salud Municipal de Quilpué, Luis Basáez, expresó que “la opinión nuestra no es antojadiza, está basada en los números. Nosotros hoy vemos un informe con dos mil casos nuevos, pero es sobre 10 mil exámenes realizados; es decir, cuando el ministro anterior informaba sobre 23 mil exámenes, teníamos 5 mil casos nuevos. O sea, en los números estamos exactamente igual, y lo que apreciamos es que lo que se está buscando es manipular las cifras para obtener el desconfinamiento anticipado”.

Añadió que “entonces esta sensación de que estamos bien ya nos pasó con el ministro Jaime Mañalich y el resultado fue que hubo un aumento progresivo de pacientes positivos. Nosotros hoy observamos localmente que los número siguen aumentando, siguen aumentando los número de pacientes positivos. Y cuando vemos los número de pacientes que están en la UCI o de pacientes fallecidos, no hay ninguna disminución de la realidad que se está viviendo en esta pandemia. Por lo tanto, pensar en un desconfinamiento anticipado, lo que va a provocar es lo que el Gobierno busca: una inmunidad de rebaño, que la gente se vaya contagiando sí o sí”.

“Por eso —concluyó— nuestro llamado a la población de Quilpué, que se ha comportado bien, es a no bajar los brazos y continuar con las medidas preventivas”.