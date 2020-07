Casi tres veces más agua caída a igual fecha del año pasado es lo que han dejado las últimas precipitaciones en la provincia de Petorca. Claro que el 2019 fue el más seco de los últimos 50 años. Aun así, los agricultores están esperanzados en que llueva un poco más, poder llenar pozos y tranques y contar con nieve suficiente en la cordillera para tener deshielos en primavera.

Y es aquí donde en buena medida cobran sentido los proyectos que durante todos estos años de mega sequía ha seguido ejecutando INDAP a través de sus programas de riego. Los agricultores no sólo necesitan las lluvias, sino que también la infraestructura necesaria para administrar mejor el recurso hídrico. Proyectos de conducción, acumulación, tecnificación, habilitación de pozos y de energías renovables no convencionales (ERNC), entre otros, han sido parte de este esfuerzo por mantener la actividad agrícola en la zona. Durante este año serán 453 los usuarios beneficiados con 87 proyectos de riego asociativos e individuales en las comunas de Petorca, Cabildo, la Ligua, Papudo y Zapallar, lo que equivale a 636 hectáreas de cultivos.

Inversión

Se trata de una inversión, por parte de INDAP para la Provincia de Petorca, de $514.039.509, correspondiente a presupuesto en riego para todo el año 2020, a través del Programa Riego Asociativo (PRA), el Programa de Riego Intrapredial (PRI) y el Programa de Obras Menores de Riego (PROM).

El agricultor Guillermo Toledo del sector La Viña en la comuna de Cabildo reconoce que lo que han podido sembrar en los últimos años ha sido gracias a los proyectos de riego que ha ejecutado INDAP en el sector. Actualmente se está comenzando a habilitar el pozo comunitario N°20 que beneficia a 8 familias campesinas el que además incorporará tecnología de medición a distancia a través de la telemetría y caudalímetro.

“Este es un proyecto asociativo, el pozo comunitario contempla todo lo necesario, como bomba sumergible, telemetría y hasta caudalímetro. Va a quedar legalmente habilitado y cumpliendo con las exigencias de la Dirección General de Aguas (DGA). Nosotros ya lo profundizamos en 121 metros, así que faltaba implementarlo”, comenta Toledo.

En estos días la agricultora Sara Silva del sector San Ramón de la comuna de Petorca se prepara para volver a sembrar maíz y algunas hortalizas, el año pasado la falta de agua se lo impidió, pero ahora gracias a las lluvias y a un proyecto intrapredial de INDAP con el que recientemente se tecnificó su predio podrá volver a cultivar la tierra.

“Antes regábamos por surco y teníamos poca agua. Este proyecto me parece estupendo, estoy muy contenta y agradecida con este tremendo apoyo, no pensaba que me iba a salir. Ahora con este sistema voy a poder mejorar los tiempos de riego y no tener pérdidas de agua”, afirma orgullosa la emprendedora.

Proyectos asociativos

Otro de los proyectos que está ad portas de comenzar su ejecución es el revestimiento en polietileno de alta densidad (HDPE) de un tramo de 280 metros del canal Chincolco, que beneficiará a 321 usuarios y que corresponde al mejoramiento del canal de salida del tranque La Vega. El representante de la Asociación de Canalistas, Radomiro Toro, asegura que esta obra asociativa es un gran logro para los regantes.

“Gracias a este proyecto ya no vamos a tener infiltración ni pérdidas de agua. Todo lo que sea sumar litros es un gran logro para la asociación. La escasez hídrica nos ha llevado a tener que canalizar las aguas con el fin de administrar mejor el recurso hídrico. De todas formas, esta lluvia fue muy bien recibida y hoy podemos tener otra visión de lo que podemos hacer de aquí a la próxima temporada, además de poder aprovechar mejor estas obras”, dijo Toro.

Otros de los proyectos asociativos que se ejecutarán en la Provincia de Petorca, específicamente en la comuna de Cabildo, son: el mejoramiento de la conducción del canal Paihuen (Etapa II) que beneficiará a 28 familias campesinas con el revestimiento de 651 metros lineales en losetas de hormigón y compuertas de entrega; y el mejoramiento de la conducción del canal Romeral-Alicahue que beneficiará a 16 familias campesinas mediante revestimiento de 708 metros lineales con losetas de hormigón y compuertas de entrega.

También se encuentran en ejecución —y otros en vías de ejecución— los proyectos del Programa de Riego Intrapredial que beneficiarán a agricultores de todas las comunas de la provincia con la habilitación de pozos, tecnificación, proyectos fotovoltaicos, construcción de acumuladores y adquisición de materiales de riego, entre otros.

Se suma a lo anterior: el crédito de enlace para proyectos de la Comisión Nacional de Riego (CNR) Ley 18.450, por $27.381.488; el Programa Bono Legal de Aguas (BLA), que destinará $14.296.417 para mejorar la condición jurídica de los recursos hídricos de los pequeños agricultores; y para estudios de factibilidad de proyectos se cuenta con $12.612.500

Eficiencia

“Nuestro objetivo es poder mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico en una zona que ha sufrido con mayor fuerza los efectos de esta mega sequía. Estamos enfocados en que la agricultura familiar campesina de esta provincia pueda continuar con su producción agrícola pese al estrés hídrico y para eso estamos adaptando los procesos productivos con infraestructura que permita optimizar al máximo el agua destinada al riego”, puntualizó el director regional de INDAP, Fernando Torregrosa.