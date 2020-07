Con el fin de evitar el acceso a la región de visitantes y evitar la movilidad de las personas durante este fin de semana largo las autoridades regionales compuestas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, anunciaron el cordón sanitario para la región de Valparaíso y actualizaron la información relacionada con la emergencia sanitaria producto del Covid19.

Dicha medida regirá desde el miércoles 15 de julio desde las 18:00 horas y hasta el domingo 19 hasta las 22:00 horas.

Es así como el Contraalmirante Yerko Marcic indicó que, “ha pesar de los indicios de disminución de los casos en la región, quiero hacer un llamado a todos los habitantes, a que se mantengan en sus casas, no salgan si no es necesario, ya que su colaboración es fundamental para reducir los contagios y así combatir el coronavirus. No sacamos nada con haber hecho un gran esfuerzo las últimas 4 semanas, si ahora lo tiramos por la borda”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 27.478 personas, 330 buses, 15.948 vehículos, se cursaron 79 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 599 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 3.780 personas, 39 buses, 2.651 vehículos, se cursaron 30 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 204 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 4.249 vehículos y salieron un total de 4.911 vehículos. de acuerdo a las cifras, se mantiene un equilibrio en relación a los vehículos que ingresan y salen de la región.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 246 personas por no respetar esta medida sanitaria. en cuanto al toque de queda, anoche, hubo 41 detenidos en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 227 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 19 pertenecen a Valparaíso, 17 a Viña del mar, 20 a San Antonio y 171 al resto de la región.

El intendente regional se refirió a las medidas establecidas para este fin de semana señalando que “el Presidente de la República ha adoptado una medida especial para este fin de semana largo, ya que muchas personas podrían tomar el viernes como un día sándwich, que nos puede generar mayor afluencia de personas. Ni de fuera de la región hacia adentro, ni tampoco internamente. Por eso el Presidente ha instruido un cordón sanitario en la región. Ya no es solamente las seis aduanas sanitarias, el cordón sanitario en San Antonio, los 22 puntos de control. Un cordón sanitario para la Región de Valparaíso completa, que nadie entre y que nada salga. Y mayores medidas restrictivas al interior de la región, de modo de evitar desplazamientos de personas durante estos días, desde el miércoles a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche. Esperamos tener menor movimiento y quien lo haga arriesga las penas contempladas en el artículo 318 del Código Penal. No queremos estar tres meses en cuarentena como en Santiago y como en otros países. Queremos que esto dure lo menos posible y depende de nosotros. Y si nosotros lo hacemos bien podemos estar a semanas de que ello ocurra. Pero estos primeros indicadores se tienen que transformar en una tendencia firme, segura para poder lograr que nuestra región entre en proceso de desconfinamiento”.

En relación a la segunda entrega de cajas anunciada por el Gobierno el Intendente Regional indicó que “para poder en el período que nos queda, asegurar la alimentación de los sectores más vulnerables, el Presidente de la República anunció ayer la segunda fase del proceso de cajas de complemento alimentario que viene con agregados, con insumos de aseo, de higiene y otros de protección personal. Ya han sido asignados por regiones. A la Región de Valparaíso le corresponden 215 cajas de alimentos cuya proporción en nuestras 38 comunas, ya se ha establecido en base a criterios de población y vulnerabilidad. Esperamos partir en los próximos días. Y esperamos hacer nuevamente una gran empresa logística en conjunto con los municipios y muchas instituciones que nos han apoyado, para que esta ayuda llegue lo antes posible y llegue efectivamente a cada hogar necesitado. En paralelo entregaremos nosotros los 50 mil kits para adultos mayores. En fin, una serie de medidas que conforman el Plan Regional Covid 19, que ha involucrado el desembolso de 32 mil millones de pesos que son 40 millones de dólares de nuestros fondos regionales, para que nadie sufra los efectos negativos de la pandemia. Esperamos tener la colaboración y que este proceso de entrega de cajas sea mucho más eficiente que la anterior, que ya fue muy eficiente y esperamos que llegue efectivamente tal como en la inmensa mayoría de los casos de la vez anterior, a todos los hogares vulnerables de nuestra región”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 218 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 14.734 casos acumulados. Los casos activos corresponden a 2.791 según Informe Epidemiológico N°32 MINSAL. De estos casos nuevos 161 con síntomas y se encuentran 35 asintomáticos.

Del total de 218 casos 22 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 196 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 71 casos: 1 casos de Concón, 2 en Puchuncaví, 2 en Quintero, 41 en Valparaíso; 25 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 35 nuevos casos: 1 caso Olmué, 5 en Limache, 12 en Villa Alemana, 17 casos en Quilpué.

Provincia de Quillota 35 casos nuevos: 4 caso en La Cruz, 6 casos de Hijuelas, 11 en La Calera, 14 en Quillota.

Provincia de San Felipe 23 nuevo caso: 3 casos en Putaendo, 3 casos en Llay Llay, 5 en Santa María, 6 casos en Panquehue, 6 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 16 casos nuevos: 3 casos en Rinconada, 3 casos en San Esteban, 3 en Calle Larga, 7 en Los Andes.

Provincia de Petorca 12 casos: 1 caso en Papudo, 5 en Cabildo, 6 en La Ligua.

Provincia de San Antonio 3 casos: 3 casos en San Antonio

Otras regiones:

1 caso de la Provincia de Santiago correspondiente a la comuna de Lo Espejo

El Seremi de (S) Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la trazabilidad que “de casos acumulados el 1,65% son casos importados, 52,91% son secundarios, 28,71% sin nexo y 16,73% en investigación”.

Fallecidos a nivel regional es de 331. Hoy no se reportan personas fallecidas.

Sobre los casos: Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 134 pacientes hasta hoy 13 de julio, correspondiente al 6,94% del territorio nacional.

Sobre personal de Salud: A nivel regional Casos positivos: 1.366 1.122 funcionarios correspondientes al 82,14% de la red de servicios públicos. 244 funcionarios correspondientes al 17,86% de la red privada. En cuarentena: 226 162 funcionarios correspondientes al 71,68% de la red de servicios públicos. 64 funcionarios correspondientes al 28,32% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 80.216. En las últimas 24 horas se han realizado 1.077. Del total de exámenes realizados en la región 19,16% son positivos, 79,88% son negativos y 0,96% no concluyente. Del total de exámenes el 57,2% se han realizado por hospitales, 11,2% por universidades, 31,6% laboratorios privados.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó respecto a la estrategia de residencia sanitaria indicó que “durante las próximas semanas iremos abriendo nuevas residencias sanitarias particularmente destaco la pronta apertura de Novo Hotel Viña del mar que se encuentra en proceso de capacitación de su personal y también en las próximas horas vamos a visitar junto a la Gobernadora de Marga Marga Carolina Corti la primera residencia de la provincia Hotel Pia Monte en la comuna de Olmué”

La autoridad sanitaria agregó sobre las residencias en funcionamiento que “las cantidad de camas es de 705 y hay 501 camas adicionales disponibles. En residencias hay 444 personas al día de hoy lo que representa una tasa de ocupación de 63,0%. Nuestro trabajo en este sentido es hacer una pesquisa más activa y es por eso que me complace informar que hemos transferido a la atención primaria municipal recursos provenientes de la subsecretaria de salud pública por un total de 612 millones todos ellos ya se encuentran disponibles para que los alcaldes y las corporaciones municipales puedan utilizarlos como una primera remesa de un mes de funcionamiento para aplicar la estrategia d testeo trazabilidad y aislamiento desde el territorio en la atención primaria esta estrategia se complementa con los recursos aprobados por el Gobierno Regional de Valparaíso que permiten una inyección de más de 3 mil millones de pesos para poder fortalecer esta estrategia en terreno en cada uno de los municipios de la región . Adicionalmente estos mismo recursos del Gobierno Regional van a permitir la implementación de 5 equipos de respuesta rápidos en la región para poder acudir a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores donde recordemos la tasa de letalidad es hasta 14 veces más alta que el resto de la región así como también en los centros de diálisis de la región”.

Además, durante la cuenta regional diaria participó Viviana González, Directora del Centro Educacional Aspaut y miembro de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN) quien se mostró “agradecida de la posibilidad de participar en este importante reporte, acerca de la posibilidad de la colaboración entre la sociedad civil y el Estado, de manera tal de destacar el trabajo específicamente que se ha realizado a través de la unidad de estudios de La Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad que ha elaborado protocolos específicos para la población con diagnóstico de autismo.”.

En ese sentido, González explicó que “uno de los primeros aportes a destacar, fue el protocolo para iniciar e incorporar a las personas con el trastorno del espectro autista en los permisos temporales, reconociendo, por una parte la especificidad de este grupo de personas y un segundo protocolo que se ha trabajado y difundido a través de las diferentes agrupaciones especialmente de familias de padres, en relación a la atención de urgencia y hospitalización de personas y niños adolescentes, jóvenes y adultos con la condición de autismo. En ese sentido, se agradece la difusión y lo que han realizado las mismas organizaciones de padres que han ido validando esto”.

Finalmente, explicó que el Ministro de Salud “ha incorporado un protocolo de recomendaciones específicas para esta población y por lo tanto se han acogido las especificidades y propuestas que son apoyadas a través de la Fundación… para dar una atención adecuada a las niños, niñas, adolescentes y personas en general que cuenten con el diagnóstico de autismo. Esta fundación ha sido invitada a participar de un proceso de una mesa en el Ministerio de Salud, para poder mejorar y ahondar mucho más en la parte técnica este protocolo que el Ministerio de Salud ha dado a conocer con fecha 7 de julio, que aborda de manera general las necesidades de esta población. De esta forma participaremos de manera más explícita y participativa en esta elaboración de este protocolo que venga a detallar las características específicas de esta población que no siempre es bien reconocida o atendida dentro de los programas de salud. Dentro de este proceso agradecer la posibilidad que tiene la sociedad civil de participar de esta toma de decisiones tan importantes. Las familias son las que están levantando la voz en este momento y por supuesto tenemos que escucharlas porque tienen que ver con este enfoque de derecho que todos estamos ciertos de ser implementados con la mayor rigurosidad posible”.