Con el propósito de incentivar la conectividad y reforzar la educación de los estudiantes de último año, la Municipalidad de Limache, a través de su Departamento de Educación, entregó chips para teléfonos celulares con planes de datos móviles —Internet— para los estudiantes de cuarto medio de los liceos y colegios municipales de la ciudad.

La municipalidad de Limache lidera las iniciativas enfocadas en los estudiantes que rinden la PSU

La iniciativa beneficiará a más de 200 estudiantes que rendirán la Prueba de Selección Universitaria, asegurando su acceso al internet en medio de la pandemia que ha obligado la realización de clases online o vía remota. En ese sentido, el alcalde de Limache, Daniel Morales expuso las motivaciones de la entrega.

“Pretendemos que ellos (estudiantes) puedan tener una conexión rápida, sobre todos los alumnos de cuarto medio que están en su etapa final. Sabemos que muchos de ellos tienen problemas de conectividad en sus casas y con esto van a poder incorporarlo incluso a sus teléfonos celulares”.

Sobre el propósito doble de la iniciativa que será gratuita, el director del Departamento de Educación Municipal, Patricio Navarrete explicó la importancia del grupo de estudiantes a los cuales se dirigen los esfuerzos y adelantó una segunda iniciativa.

“Estamos entregando lo que hoy llamamos conectividad, en el sentido de que los alumnos van a poder acceder a partir de este momento —sin problemas— a todos los contenidos, tanto de sus profesores como del preuniversitario que pronto vamos a implementar. Eso es súper importante porque estamos brindando un apoyo a los cuartos medios que es un grupo etario importante ya que queda menos de un semestre para el término educativo”.

Efectivamente, durante los próximos días se habilitará un preuniversitario online para todos los estudiantes de último año que quieran complementar sus estudios de enseñanza media.

Desde el Liceo de Limache, Bastián Molina dijo que “este es un beneficio súper bueno porque no tengo internet en la casa y uso sólo el del celular entonces se me cae de repente y me falta internet, entonces para las clases va a estar muy bien”.

Finalmente, como apoderada, Sofía Campos, expresó que “pensaba que era un chip que había que estar cargándolo, pero no. Para mí y mi hija nos facilita hartas cosas porque nosotras tenemos internet móvil y hay que estar pagándolo todos los meses y esto es un beneficio que me encantó”.

Ambas iniciativas son municipales y tendrán como principales beneficiarios a los estudiantes que piensan ingresar a la educación superior el próximo año.