Con el objetivo de que el campo no pare y la Agricultura Familiar Campesina de la Provincia de San Antonio siga potenciando sus actividades productivas, Indap Valparaíso ha realizado un esfuerzo para lograr ejecutar 13 obras de riego que benefician de manera directa a 13 familias campesinas del sector.

Para lograr esta tarea se ha trabajado a través del Programa de Riego Intrapredial (PRI) y del Programa de Obras Menores de Riego (PROM) con una inversión aproximada de 58 millones de pesos, en donde el 90% de los costos son un aporte de Indap y el 10% restante es financiado por los beneficiados.

El Director Regional de Indap, Fernando Torregrosa valoró el trabajo realizado y aseguró que “estamos totalmente conscientes de las dificultades que han surgido debido a la crisis sanitaria que nos afecta, es por eso que desde Indap estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el campo no pare y nuestros usuarios tengan todas las herramientas necesarias para potenciar sus emprendimientos y que esto se logre traducir en una mejor calidad de vida”, expresó.

Leopoldo Valladares es un pequeño productor de limones del sector Cajón de la Magdalena y fue uno de los 13 beneficiados, él se refirió a la ayuda de Indap y afirmó que “ en mi caso me permitieron tener un acumulador de agua en mi predio, lo que es tremendamente útil para mí, ya que me permite tener mayor seguridad de acceso al agua lo que me tranquiliza profundamente, por lo tanto estoy muy agradecido”.

Por otro lado, la productora de paltas Silvia Jorquera de la comuna de Santo Domingo dijo que “yo pedí que me ayudaran con una geomembrana para mejorar mis paltas y lograr venderlas a mejor precio, lo que resultó en un trabajo muy positivo, así que estoy muy contenta con la ayuda que he recibido de Indap.

Indap Valparaíso ejecutará 269 obras de riego intraprediales en toda la región de Valparaíso durante 2020, lo que permitirá potenciar la Agricultura Familiar Campesina y les otorgará la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.