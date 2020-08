Cada año, a inicios de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna como recordatorio de la declaración establecida por la OMS y Unicef para reconocer la importancia de la alimentación de la madre al recién nacido.

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el hospital destaca las medidas implementadas para generar apego de la madre con el recién nacido, en medio de la pandemia.

Este acto natural contempla múltiples beneficios y cumple un rol fundamental en el desarrollo de los recién nacidos, puesto que entrega todos los aportes nutricionales que el lactante requiere para su crecimiento. La leche materna contiene los anticuerpos que protegerán al bebé de enfermedades respiratorias y digestivas, ayudando también al sistema psicomotor y potenciando la capacidad cognitiva y de aprendizaje de los lactantes. Desde el punto de vista del vínculo afectivo fortalece el apego entre la madre y el bebé, haciendo también que la madre recupere su peso habitual.

Lactancia para prematuros

En plena pandemia, la lactancia es un tema complejo, más para aquellas madres que dan a luz de forma prematura y mantienen a sus hijos internados en la Unidad de Paciente Crítico Neonatología, área en la cual el establecimiento es referente regional. Ante tal escenario y con las visitas restringidas, el servicio reforzó la extracción de leche materna domiciliaria, siguiendo estrictos protocolos sanitarios y que luego es almacenada en el lactario del centro asistencial viñamarino. Así lo detalla Aracely Martínez, matrona de la Unidad de Neonatología e integrante del Comité de Lactancia del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, quien señaló que “las mamás tienen acceso nuevamente a sacarse leche en sus casas, siguiendo las medidas educativas que les entregamos en forma constante. Ellas traen la leche los días que vienen de visita, asegurando que la lactancia materna en estos tiempos tan importantes y complejos continúe. Lo mismo ocurre en Pediatría, donde las madres también tienen acceso a amamantar siguiendo las precauciones que se les entrega cada servicio”. Estas acciones hacen que la alimentación del lactante sea principalmente de leche materna, reduciendo el suministro de fórmulas lácteas.

Lactancia materna en pandemia

En pandemia, las madres diagnosticadas con COVID que dan a luz en el hospital, deben continuar con estrictos protocolos sanitarios para proteger a sus hijos. Sin embargo, el hospital dispuso de varias estrategias para continuar el proceso alimenticio del lactante. Así lo detalló Jenny Zárate, Coordinadora de Matronería y encargada del programa “Chile Crece Contigo”, quien argumentó que “no hay ninguna evidencia científica que diga que no se puede dar la leche materna de aquellas mujeres contagiadas con COVID, por lo tanto se les entrega un ‘cooler’ con un extractor de leche, se obtiene la leche y se le da a su recién nacido que se encuentra hospitalizado en maternidad. Para esto también utilizamos videollamadas en que la mamá y el niño se comunican por cámara, donde ella le habla y el lactante escucha su voz. Este apego, hace que aumente la producción de leche materna durante la extracción” señaló la profesional.

Trabajo del Comité de Lactancia Materna

El Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, cuenta con un Comité de Lactancia conformado por un equipo multidisciplinario dispuesto por distintos profesionales del área de Maternidad, Pediatría y Neonatología para favorecer la lactancia. Este equipo ha elaborado una serie de estrategias para fortalecer el vínculo entre la madre y el recién nacido. Este año y para conmemorar la Semana de la Lactancia Materna, generaron una serie de actividades en las que resaltan las charlas a madres de recién nacidos. Una de las participantes en este ciclo, fue Katherine Muñoz, quien dio a luz al pequeño Nahuel. “Yo pensaba que no daban estas clases y la verdad ayudan mucho independiente o no si eres primeriza, ayudan porque igual estar acá es un estrés. A veces te quieres ir a tu casa y en la pandemia hay que seguir una serie de protocolos, no hay visitas y te sientes sola. Estas clases son didácticas, aprendes, si tienes dudas puedes preguntar y se genera una conversación con las demás mamás y eso es bueno” indicó la joven madre.