La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Cultura y las Artes del Congreso solicitó respuesta definitiva y satisfactoria al Sindicato y los gremios de los trabajadores de la cultura y el patrimonio con el objetivo de garantizarles un “retorno seguro”.

Más de 50 organizaciones decidieron retirarse de las mesas de trabajo con el Gobierno.

“En la Cuenta Pública hace unos días, hemos constatado que el sector de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, no están, ni en el discurso, ni en la práctica, siendo considerados como un sector fundamental para el desarrollo, el crecimiento e incluso la innovación de nuestro país. Me resulta incomprensible, que con toda la información disponible y lo que están sufriendo los trabajadores del sector, el ejecutivo aún no haya ingresado un mensaje que permita modificar el marco legal que no nos permite ir ayuda de este sector, hoy estamos en una situación critica, una catástrofe que jamás habíamos imaginado, que incluso nos ha llevado a aprobar reformas constitucionales tan grandes como el retiro del 10% de las AFPs. Lamentablemente, por la precaria situación laboral del sector, ni siquiera ese logro tan emblemático, les resulta un alivio, porque un porcentaje importante, jamás ha cotizado, jamás ha tenido un contrato, porque nunca se les ha considerado trabajadoras y trabajadores”, señaló la parlamentaria.

Para Marzán, quien también es miembro de la Bancada Cultural de las Artes y el Patrimonio “necesitamos que el Ministerio las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entregue soluciones concretas, porque como lo dijo en algún momento la Ministra “hoy, hay artistas que se alimentan gracias a las ollas comunes”. Se requieren subsidios directos para garantizar la subsistencia de cines, teatros, museos, librerías, no se necesitan multas para esos trabajadores”.

El Sindicato nacional Interempresa de profesionales y técnicos del cine (SINTECI) junto con distintas asociaciones pertenecientes al sector desarrollaron un protocolo para reanudar sus actividades de manera, responsable y segura, lo que para la diputada Marzán “es un compromiso y una demostración que se quieren hacer las cosas bien, es por eso que enviamos este protocolo a través del Diputado Ricardo Celis, a la subsecretaria Daza, quien el día viernes 31 de julio le manisfestó al Diputado Celis, que le parecía “un protocolo muy completo, así es que lo están trabajando con Cultura”. Esto se opone a la respuesta entregada por el Consejo Audiovisual, en la carta enviada a los gremios el día 24 de julio donde mencionan “en este caso, se deben aplicar las disposiciones generales, no siendo necesario un protocolo específico”, comentó la parlamentaria.

Ante esta situación Carolina Marzán solicitó vía ofició citar a la Autoridad Sanitaria Paula Daza, al Subsecretario del las Culturas Juan Carlos Silva y a la Presidenta de SINTECI, Daniela Espinoza, para poder dar respuesta definitiva y satisfactoria al Sindicato y los gremios “con el objetivo de garantizarles un “retorno seguro”, quienes dada la nula ayuda que han recibido del gobierno deben volver a sus actividades siempre con la protección necesaria para cuidar la salud”, concluyó la legisladora.