Los diputados Carolina Marzán Pinto (PPD) y Andrés Celis Montt (RN) impulsan una Comisión Especial Investigadora que permita indagar todas las responsabilidades institucionales que le fallaron a la adolescente Ámbar Cornejo de 16 años, quien murió asesinada en Villa Alemana, presuntamente a manos del ya doble homicida, Hugo Bustamante, quien gozaba de libertad condicional.

La iniciativa propuesta está dirigida, entre otros, a evaluar si Bustamante, único imputado por este caso, cumplió con todos los requisitos para la concesión de los beneficios carcelarios que estaba gozando. Así como, analizar la calidad de los informes que envía Gendarmería, ya que aquellos no son vinculantes y deben ser sustancialmente mejorados para que sí lo sean y, de igual importancia, conocer cuáles fueron las falencias en el actuar del SENAME, qué medidas de protección se habrían dictado en torno a la joven, adoptadas por el Tribunal de Familia respectivo y, cuál fue la intervención de la Defensoría de la Niñez, si es que ello ocurrió.

El diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, manifestó que “junto a Carolina hemos acordado iniciar la recopilación de firmas para levantar una Comisión Investigadora por el asesinato de Ámbar porque se trata de una menor que fue vulnerada sistemáticamente por las instituciones que debían protegerla. Corresponde que como diputados fiscalicemos todas las fallas que pudieron ocurrir en el sistema judicial, penal y carcelario, como también en el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y sus políticas de protección”

“Para iniciar de inmediato la investigación, oficié al Director Regional de Gendarmería, solicitando que nos remita los antecedentes con que cuentan respecto del condenado Hugo Bustamante, en especial la documentación que fue enviada a la Comisión de Libertad Condicional y que nos aclare qué procedimientos se utilizan para elaborar los documentos, cuántos profesionales están a cargo de aquello y todos los otros antecedentes que estén relacionados y que permitan cambiar las políticas públicas de este sistema, que claramente falló”, finalizó el parlamentario.

Por su parte, la diputada del PPD y representante del distrito 6, señaló “el caso de Ámbar nos duele profundamente y nos demuestra nuevamente como hemos fallado como sociedad. Desde el Poder Judicial que permitió que un femicida y asesino de un menor quedara en libertad, desde el Estado que permitió que una niña estuviese en absoluta desprotección e indefensión, ya es tiempo que el Estado chileno cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No puede ser que no se le de la urgencia necesaria a los proyectos de ley sobre la materia, no puede ser que desde el Congreso intentemos mejorar el Sistema de Protección de nuestros niños y el ejecutivo presente un veto, un veto que lo único que hizo es rechazar la niñez digna que como parlamentarios en ambas cámaras, habíamos acordado”.

“Es necesario que investiguemos y analicemos todas las fallas del sistema, porque se lo debemos a Ámbar y a muchas otras mujeres y niñas que han sido víctimas de un sistema que constantemente las deja en absoluta desprotección. La sociedad y las mujeres están cansadas de ver que los sistemas no están funcionando. Con esta comisión podremos investigar desde dónde vienen los errores y claramente corregirlos. Es nuestro deber y el deber del Estado trabajar para que nunca más suceda”, comentó la parlamentaria.

Para la concreción de la instancia en la Cámara de Diputados se requieren firmas de al menos 2/5 de sus integrantes.