Hasta el Albergue de la Vicaría de la Esperanza Joven, llegó este martes la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal y la seremi metropolitana de la cartera Catherine Rodríguez.

La autoridad destacó que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha podido responder al 75% de esas llamadas, lo que ha permitido llegar a tiempo con abrigo, alimentos y traslados.

En el lugar, las autoridades entregaron un balance de lo que ha sido el Código Azul durante este año, donde además de las bajas temperaturas, el país ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria del Covid19. Al llegar, las autoridades recorrieron el albergue, entregaron implementos de protección y abrigo a los 16 adultos mayores que ahí se encontraban.

“Hoy estamos con personas en situación de calle que estamos cuidando y protegiendo con más cuidado, porque estamos enfrentando la pandemia del Covid19. Cuando les pedíamos a las personas quedarse en casa, respetar la cuarentena, era un desafío muy grande, en ese contexto, lo que se ha logrado con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social es tener hoy 159 albergues, ya no solamente de noche, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, señaló la ministra Karla Rubilar.

En ese sentido, la autoridad, destacó el aporte que ha hecho la ciudadanía que ha permitido que desde el ministerio se pueda llegar con apoyo a las personas que se encuentran en situación de calle, recalcando que “desde que existe el sistema de alertas, es decir desde el 22 de mayo, hemos recibido más de 5 mil llamados y mensajes. Estas alertas nos permiten realizar traslados a albergues, llevar comida, ropa de abrigo y cuidados médicos. Es importante señalar que las alertas que no se pudieron gestionar, fue porque no se encontró a la persona en el punto señalado o la información entregada no fue precisa para acudir al punto, por eso hacemos un llamado a todas las personas que hoy más que nunca necesitamos que nos ayuden entregando la mayor cantidad de información posible, ya que este, es un trabajo que construimos entre todos”.

En la visita a albergue, las autoridades ayudaron a los adultos mayores a realizar trámites como el Ingreso Familiar de Emergencia y la inscripción al Registro Social de Hogares.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, explicó que “sabemos que en muchas ciudades hay cuarentena. Sin embargo, el llamado a las personas que por cualquier motivo deben salir es que usen el sistema de alerta si en su traslado ven a una persona en situación de calle que pueda requerir abrigo, un comida caliente o atención de salud porque estamos con capacidades reforzadas y posibilidad de atender casi 4 mil personas en rutas, especialmente en las ciudades en se activó Código Azul”.

recalcaron su llamado, pidiendo a todos, pero sobre todo quienes tienen trabajos esenciales que puedan ayudar a alertando en caso de ver a una persona en situación de calle, por medio de la web www.codigoazul.gob.cl, o a través del Fono Calle 800 104 777, opción 0.