Durante la jornada de este miércoles 19 de agosto, las autoridades regionales, encabezadas por el Intendente Regional, Jorge Martínez; el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Seremi de Salud, Francisco Álvarez realizaron su balance para actualizar la información de la emergencia sanitaria producto del Covid19.

Toque de queda será desde las 23.00 horas hasta las 05.00 horas

El Contraalmirante Yerko Marcic, indicó que, “con respecto al control vehicular de cuarentenas, estamos moviendo puntos de control fijos hacia las rutas alternativas o no principales, por donde hemos detectado que están circulando vehículos sin permisos; esto genera atochamientos en algunas calles secundarias, pero es el costo de una correcta fiscalización”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 85.908 personas, 2.396 buses, 47.160 vehículos, se cursaron 81 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 263 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 60.980 personas, 68 buses, 33.813 vehículos, se cursaron 92 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 1.109 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 22.630 vehículos y salieron de la región un total de 21.435 vehículos.

En cuanto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas, por no respetar esta medida sanitaria, fueron detenidas 209 personas, de las cuales 45 corresponden a Valparaíso, 157 a Viña del Mar, 18 a Marga Marga, 33 a Aconcagua y 7 a San Antonio. En cuanto al toque de queda, hubo 21 infractores, en la región.

En la región, durante las últimas 24 horas se entregaron 290 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 76 pertenecen a Valparaíso, 22 a Viña del Mar, 25 a San Antonio y 167 al resto de la región.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al avance de la comuna de Los Andes a la atapa de transición del Plan Paso a Paso, señalando que “son los andinos los que se han ganado este paso de cuarentena a transición. Las personas pueden salir libremente de lunes a viernes y esperamos que lo hagan con prudencia y cuidado para poder pasar al estado siguiente de preparación. La cuarentana se mantiene los fines de semana y feriados donde solamente pueden salir a hacer trámites esenciales. Además, tienen que respetar el toque de queda que cambia este viernes a partir de las 23 horas. Pueden ir a trabajar siempre y cuando trabajen en un lugar que no esté en cuarentena. Pueden participar en reuniones sociales y recreativas, pero con un máximo de diez personas en lugares abiertos y cinco personas en lugares cerrados. Los mayores de 75 años pueden salir a pasear lunes, jueves y sábado, una vez al día por 60 minutos entre las 10 y 12 horas y entre las 15 y 17 horas. Pueden realizar actividades deportivas de lunes a viernes en lugares abiertos. Los deportes colectivos solo pueden realizarse con un máximo de diez personas. Pueden funcionar farmacias, supermercados, centros de salud y establecimientos públicos. También lo pueden hacer el comercio y otras actividades no esenciales siempre que los trabajadores vivan en esa comuna. Se pueden realizar cirugías electivas no críticas. Además, quiero agradecer y reconocer en el alcalde de Los Andes que me ofició en mi calidad de Intendente solicitando dado los indicadores de su comuna, el haber podido alcanzar este estado”.

Además se refirió a la reunión sostenida junto al Seremi de Salud, Francisco Álvarez con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp indicando que “quiero señalar que lo que logramos ayer en conjunto nos llena de orgullo. Porque alcaldes que políticamente están distantes, que tienen pensamientos distintos, filosofía de vida distinta, en un compromiso muy valioso y notable, se concordó en que solamente juntos vamos a poder derrotar la pandemia. En nuestra reunión de trabajo analizamos todos los factores que inciden en las dos comunas más populosas de nuestra región. Valparaíso y Viña del Mar reúnen a más de 600 mil habitantes. Son prácticamente un tercio de los habitantes de la región. El ejemplo que nos han dado la alcaldesa de Viña del Mar y el alcalde de Valparaíso de trabajar juntos, intercambiar experiencias, de buscar buenas prácticas, de fortalecerse entre ellos es realmente es lo que estamos viendo en la mayoría de los alcaldes de la región. Muchos alcaldes han hecho un trabajo realmente abnegado y en la reunión habitual de los miércoles hemos notado una disposición que cruza cualquier bandera política o cualquier mirada personal”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud Francisco Álvarez indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 160 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene x casos acumulados. Los casos activos corresponden a 2402 según Informe Epidemiológico N°43 MINSAL.

De estos casos nuevos 108 con síntomas y se encuentran 45 asintomáticos.

Del total de 160 casos 7 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende, el día de hoy el total de casos notificados, además sin contar los casos de otras regiones, es de 160 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 47 casos: 0 en Puchuncaví, 7 en Casablanca, 2 en Quintero, 3 casos de Concón, 16 en Valparaíso; 19 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 41 casos nuevos: 3 casos en La Cruz, 1 caso de Hijuelas, 3 en Nogales, 27 en Quillota, 7 en La Calera.

Provincia de Marga Marga 19 nuevos casos: 6 casos Olmué, 4 en Limache, 3 casos en Quilpué, 6 en Villa Alemana.

Provincia de San Felipe 23 nuevos casos: 11 caso de Catemu, 0 casos en Panquehue, 6 en Santa María, 2 casos en Putaendo, 4 en San Felipe, 0 casos en Llay Llay.

Provincia de Los Andes 0 casos nuevos: 0 casos Rinconada, 0 en San Esteban, 0 en Calle Larga, 0 en Los Andes.

Provincia de Petorca 17 casos: 1 caso en Papudo, 1 en Zapallar, 2 en Cabildo, 11 en La Ligua, 2 en Petorca.

Provincia de San Antonio 6 casos: 0 casos El Quisco, 1 en Algarrobo, 1 en Santo Domingo, 0 en El Tabo, 1 caso en Cartagena, 3 en San Antonio.

Otras regiones: 0

El Seremi de Salud Francisco Álvarez indicó en relación a la trazabilidad que “de casos acumulados 1.16% son casos importados, 62.75% son secundarios, 32.30% sin nexo y 3.79% en investigación”.

Fallecidos a nivel regional es de 618. Lamentablemente el día de hoy se reportan 1 persona fallecida.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 94 pacientes hasta hoy 19 de agosto, correspondiente al 8.39% del territorio nacional.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 1799 1428 funcionarios correspondientes al 79.38% de la red de servicios públicos. 371 funcionarios correspondientes al 20.62% de la red privada.

En cuarentena: 241 164 funcionarios correspondientes al 68.05% de la red de servicios públicos. 77 funcionarios correspondientes al 31.95% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 136.172. En las últimas 24 horas se han realizado 2252.

El Seremi de Salud Francisco Álvarez indicó que “del total de exámenes realizados en la región 165 son positivos, 2079 son negativos y 8 no concluyente. Del total de exámenes el 80.7% se han realizado por hospitales, 10.2% por universidades, 9.1% laboratorios privados. De los laboratorios que han reportado en las últimas 24 horas con mayor número de reportes son el Hospital San Camilo con 679 test procesados, el Hospital Dr. Eduardo Pereira con 553 muestra, el Hospital Carlos Van Buren con 316 muestras”.

Residencias sanitarias las camas disponibles son 702. En residencias hay 504 personas al día de hoy lo que representa una tasa de ocupación de 71.79%.