Metro Valparaíso informó que a partir de esta semana, el 70% de los servicios de la tarde opera con trenes dobles. Así lo constaron el Seremi de Transportes, José Emilio Guzmán, y la Seremi del Trabajo, Violeta Silva, quienes realizaron un recorrido en Estación Puerto para revisar en terreno las medidas de prevención implementadas por Metro Valparaíso para un Viaje Seguro, en el marco del Plan Paso a Paso.

El Gerente General de Metro Valparaíso, Víctor Marshall, explicó que este aumento en la capacidad de transporte se efectuó en base al monitoreo constante de la afluencia de pasajeros, lo que ha permitido realizar ajustes como la inyección de trenes vacíos e incrementar trenes dobles.

Indicó que junto con garantizar la continuidad operacional, la empresa tiene un fuerte compromiso con la prevención y la seguridad de las personas.

“Hemos ido adaptando nuestros servicios a los requerimientos de nuestros pasajeros. A partir de esta semana hemos duplicado nuestros trenes a partir de la una y media de la tarde y tenemos el 70% de nuestra oferta de transporte en horario de tarde con trenes dobles, es decir son cuatro vagones por servicio. Lo que tenemos que pedirles a nuestros usuarios es que procuren distribuirse uniformemente entre los vagones, adoptando todas las medidas de autocuidado”, señaló Marshall.

En la oportunidad, las autoridades presenciaron la desinfección de carros que se realiza en cada viaje en las estaciones terminales, proceso que se reforzó esta semana con nuevas mochilas pulverizadoras y que es complementario a la sanitización profunda que se realiza en cocheras, donde se aplica un producto europeo de biotecnología, con especial atención en las superficies de contacto.

Además, pudieron verificar el avance del piloto de apertura automática de puertas en trenes —que evita el uso del botón— y vieron el funcionamiento de las máquinas de alcohol gel gratuito, las transacciones sin contacto y la aplicación de alcohol que se realiza a los usuarios de las máquinas autoservicio. En la misma línea, conocieron detalles del sistema de ventilación forzada que permite la renovación del aire en las estaciones soterradas así como el alcance de nuevos pilotos de sanitización con aplicación de UV y nano partículas de cobre.

Las autoridades coincidieron en señalar que, junto a las medidas de prevención dispuestas por la empresa, se requiere una actitud responsable y comprometida con el autocuidado por parte de los pasajeros. Recordaron que medidas tan simples como usar correctamente la mascarilla, desinfectarse la manos antes y después de viajar, evitar el uso del celular a bordo o preferir transacciones sin contacto, son la clave para para generar una interacción segura durante los viajes.

La Seremi, Seremi del Trabajo y Previsión Social, María Violeta Silva, indicó que “esto es parte del Paso a Paso Laboral impulsado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y por ende, del proceso de recuperación económica y de la empleabilidad en nuestra región y el país. Sin lugar a dudas, debemos seguir batallando contra el covid, esta es una pelea que aún no hemos ganado, y por eso es que para los trabajadores y trabajadoras, resulta fundamental que tengan traslados y medios de transporte seguros. Por eso, valoramos las medidas tomadas por Metro Valparaíso, para que sus trenes e instalaciones estén sanitizados y con toda una serie de medidas, junto con la intensa campaña de concientización y autocuidado que están llevando adelante, promoviendo la responsabilidad de los usuarios de este servicio, lo cual contribuye a prevenir los contagios, llama a la empatía y la colaboración con los trabajadores de este importante servicio, con el objetivo de resguardar la vida y la salud no sólo de los usuarios de este transporte público, sino también de quienes se desempeñan en él.”

Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, José Emilio Guzmán, destacó que “es muy satisfactorio ver el trabajo que están haciendo, pero aquí también tenemos que buscar el autocuidado, la gente tiene que apoyar los trabajos que está haciendo Metro Valparaíso en términos de no usar el celular en los carros, usar mascarilla y todos los elementos que el metro está sugiriendo, porque Metro Valparaíso está haciendo un trabajo específico como empresa y que está muy bien enfocado a la seguridad de los pasajeros, pero aquí también tiene que haber un tema de autocuidado.

Respecto a los próximos pasos, la autoridad de transportes señaló que “hay que tener claro, Metro Valparaíso en periodos normales traslada 80.000 pasajeros diarios y hoy en confinamiento, se está trasladando entre 20.000, 24.000 pasajeros. Cuando entremos en los procesos de transición va a aumentar, Metro aumentará los carros, pero la gente va a tener que entender que no vamos a poder tener 40 carros para trasladar en horas punta. Ahí hay que tener mucho autocuidado, usar mascarilla y tratar de desplegarse en los vagones, porque normalmente se ocupan los primeros vagones que quedan cerca de las salidas y eso hace ver que va súper lleno y no es así, porque ya hemos viajado varias veces con el Gerente de Metro Valparaíso en horas punta y hay varios carros que no van ocupados como pareciera ser. Ahí un llamado a la comunidad a que se desplieguen por los carros para tener su espacio mucho más tranquilo.”

Medidas implementadas por la empresa para un Viaje Seguro