El día 15 de agosto, se firmó un convenio entre la Fundación MarViva (Costa Rica) y el Instituto de Fomento Pesquero (Chile) para ejecutar el proyecto bi-nacional denominado “Reduce Bycatch of Eastern Pacific Leatherbacks in small-scale longline Fisheries of Northern Chile” (Reducir la captura incidental de tortugas laúdes del Pacífico oriental en las pesquerías de espinel del norte de Chile).

Por medio de fondos del National Fish and Wildlife Foundation tendrá un periodo de ejecución de dos años, desarrollará capacidad binacional frente a las amenazas que afectan a la tortuga laúd.

Este convenio será ejecutado por el Proyecto Seguimiento de Recursos Altamente Migratorios, Enfoque Ecosistémico del Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente de IFOP bajo el liderazgo de la Dra Patricia Zárate, miembro del Grupo de Especialistas de Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y presidenta del Grupo de Trabajo de Tortugas Marinas de Chile.

El proyecto será financiado por el National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), Estados Unidos. Esta fundación tiene un Programa de Tortugas Marinas enfocado entre otras cosas, a apoyar proyectos de conservación de largo plazo que mejorarán considerablemente la recuperación actual de las especies de tortugas laúd, cabezona y carey, amenazadas de extinción en el Pacífico Oriental.

El proyecto bilateral Marviva-IFOP se centrará en la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) del Pacífico oriental, cuyas poblaciones han disminuido en un 90% aproximadamente en los últimos 30 años, dada la intensa caza furtiva y captura incidental. Por lo anterior, la subpoblación del Pacífico oriental está amenazada de extinción y ha sido clasificada En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estudios realizados en la región han determinado la presencia de un corredor de migración que une América Central y el Pacífico Sur, a través del Ecuador. Las tortugas laúdes que nacen y anidan en las playas de anidación de Costa Rica, consideradas como las más importantes para esta especie en el Pacífico oriental, se desplazan por este migrador para llegar hasta Chile, donde se alimentan en las aguas productivas de la Corriente de Humboldt. A pesar de las actividades de protección en las playas de anidación, las tasas de mortalidad se mantienen, en gran parte debido a interacciones con pesquerías artesanales y comerciales. Las mayores capturas de esta especie se producen en las pesquerías altamente migratorias que utilizan palangres industriales y artesanales y redes de enmalle frente a Perú y Chile.

El vínculo entre los sitios claves de anidación en América Central y las zonas de alimentación en América del Sur implica desafíos compartidos para la conservación efectiva en toda su área de distribución. Este objetivo común de sostenibilidad requiere el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas naciones (Chile y Costa Rica). El proyecto bilateral también promoverá la difusión de conocimientos y colaboración internacional aprovechando a los especialistas de tortugas marinas de la red LaudOPO, del IUCN-SSC-MTSG y de la experiencia de investigadores en medidas de mitigación a la captura incidental, del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA -NMFS ) de Estados Unidos. Esto se logrará a través de tres actividades principales: