Tras tres meses en el Hospital Dr. Gustavo Fricke, fue dado de alta el primer paciente Covid que recibe en la región la terapia ECMO, que permite oxigenar la sangre de manera externa del cuerpo y facilita el tratamiento de los pulmones dañados por el virus.

El Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, único establecimiento de salud de la región autorizado a administrar la terapia ECMO, de asistencia respiratoria extracorpórea, dio de alta al primer paciente Covid que recibe este tratamiento.

El Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ es pionero en la región en implementar esta terapia para asistir a pacientes Covid. Hasta hace poco, estos pacientes eran enviados a través de una red de derivación, a la Región Metropolitana. Debido a las actuales necesidades asistenciales, el Ministerio de Salud autorizó al establecimiento para aplicar esta técnica en pacientes respiratorios.

Así lo explica el Dr. Leonardo Reyes, Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, “esta una prestación que tienen muy pocos Hospitales en Chile, habitualmente se adquiere en el sector privado, por lo tanto, en la medida que se implementa el nuevo Hospital y se proyecta, se considera necesario que este procedimiento se pueda realizar también en esta región, para atender a los tres Servicios de Salud. Esto se concreta con la compra de tres equipos que van incorporados a esta nueva infraestructura que estamos recibiendo en estos meses, y se logra el resultado que tenemos hoy, que es estar en condiciones de ser reconocidos por el Ministerio de Salud como parte de la red ECMO nacional y empezar a atender pacientes con fallas respiratorias graves”.

El Dr. Oneglio Pedemonte, Jefe de la Unidad de Paciente Crítico, UPC, Cardiovascular del Hospital Dr. Gustavo Fricke explicó que, “es el primer paciente con ECMO veno venoso que realizamos en nuestra Unidad a raíz de la pandemia. Hace 10 años atrás cuando fue la pandemia del H1N1 también hicimos un ECMO veno venoso a un paciente grave de esa epidemia, pero esta vez contamos con mejores equipos, mejor tecnología, contamos con un mejor Hospital, mejores Unidades, lo que nos hace pensar que esta técnica, que ya se ha implementado en todo el mundo, sea mucho más segura para nuestros pacientes, y tengamos resultados como el que pueden ver hoy, de un paciente que tenía prácticamente cero posibilidad de sobrevivir y que se irá caminando a su casa”.

Cómo funciona ECMO para pacientes Covid

Primero, se evalúan las condiciones de los pacientes que sufren grave daño pulmonar. El Dr. Marcos Huilcaman, Jefe de la Unidad de Paciente Crítico Adulto, enfatiza que “ECMO se planifica en pacientes gravemente enfermos, con una situación pulmonar que está muy deteriorada y para quien las condiciones normales de ventilación mecánica no son suficientes para poder brindar una óptima protección pulmonar; bajo ciertas condiciones, uno ofrece esta terapia con el fin de sustituir la función pulmonar, el ECMO lo que hace es dejar el pulmón en descanso, hasta vaya recuperándose en el tiempo”.

“En este centro hay mucha experiencia respecto al ECMO, lo que permite sustituir la función hemodinámica y se ha usado durante mucho tiempo en relación a los trasplantes. Esta oportunidad es una de las primeras veces que comenzamos a usar ECMO veno venoso que lo que busca es fundamentalmente sustituir la función pulmonar. Es una terapia bastante compleja que requiere el apoyo multidisciplinario de todas las entidades: cirujanos, perfusionistas, médicos, paramédicos, enfermeros, todos deben estar capacitados en cuanto al funcionamiento de este dispositivo y su complejidad”, agrega el especialista.

Recuperación gracias al trabajo en equipo

Con una neumonía bilateral de complejo pronóstico, don Alfredo Navarrete, viñamarino de 56 años, se mantuvo 12 días con tratamiento ECMO para oxigenar su cuerpo, sin contar con el apoyo del pulmón. Su testimonio, da cuenta de ese proceso: “Yo desperté como el 20 de junio y cuando desperté y me di cuenta que no podía mover mis piernas, mis manos, sentí temor, frustración, y la verdad, pensé que iba a quedar discapacitado y ahí me contaron. Me fueron contando la historia de a poco, al final he sabido la historia completa. Yo primero digo que se lo debo a Dios, que me sacó del hoyo carcelario de la muerte, y segundo, a los doctores, porque la pericia y el deseo de ayudar a vivir a las personas, los hizo tomar la decisión de usar una máquina que era la primera vez que se utilizaba para este tipo de cosas”.

Comenta su esposa, María Gallardo, quien se emociona con el reencuentro: “Hace casi tres meses que no lo veía, solamente por zoom las últimas veces y fue terrible, pasaba por todos los momentos emocionales, negativa, positiva, alegre, lloraba mucho. Sobretodo el mes de junio que fue el más difícil para nosotros y para él también, que estaba en coma y con una máquina. Yo pensé que me iba a dejar sola, llevamos 35 años casados, toda una vida. Y ahora le digo que es un guerrero porque luchó hasta el final para vivir”.

Tras visitar al paciente, el Director del recinto, Dr. Leonardo Reyes, afirmó que “da mucho gusto y mucha emoción conversar con el paciente y ver las condiciones en que se encuentra, después de lo grave que estuvo y sobretodo por el esfuerzo y trabajo de los equipos médicos y profesionales que lo atendieron y que hicieron posible que don Alfredo hoy esté en condiciones de irse de alta después de tres meses y tras una situación bastante crítica de salud. Somos el primer centro regional que tiene este procedimiento, esta tecnología, y se ha logrado producto del esfuerzo y la preparación de los equipos de trabajo de la Unidad de Paciente Crítico Adulto, respiratorio en este caso, junto con el equipo cardiovascular que siempre ha sido uno de los puntales más importantes de nuestro Hospital”.