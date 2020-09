Una de las herramientas que tiene INDAP para apoyar las actividades productivas de los pequeños agricultores es el Seguro Agropecuario, que les permite a sus usuarios estar protegidos frente a eventos climáticos adversos para sus cultivos y muerte la muerte de sus animales.

Gracias a esta herramienta la agricultora Amelia Farias, perteneciente al Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Santa Domingo se adjudicó aproximadamente un millón de pesos por la pérdida de cuatro vacunos, cifra muy superior a la necesaria para adquirir el seguro, ya que esta fue de aproximadamente 180 mil pesos.

Amelia Farias comentó su experiencia con esta herramienta de INDAP y aseguró que “en un principio a mí me costó decidirme para contratar el seguro, pero me di cuenta que fue muy positivo, ya que el monto que recibí cubrió más de lo que perdí, por lo que estoy agradecida del trabajo y el apoyo que me entregó la gente del área San Antonio”

Por otro lado, el director de INDAP Valparaíso, Fernando Torregrosa, aseguró que “es muy recomendable que los agricultores que tengan la posibilidad de contratar el seguro lo hagan, ya que entrega un respaldo al tremendo trabajo que realizan todos los días y proyectar los emprendimientos a un largo plazo, ya que el usuario tiene más seguridad para inventir y potenciar las actividades productivas, para logras mejores ingresos y así una mejor calidad de vida”.

Durante el último tiempo un total de 27 agricultores de la Región de Valparaíso que contrataron su seguro en 2019 han sido indemnizados por un monto que asciende a los $53 millones, en distintos rubros como ganadería, apicultura y agricultura.