Uno de los rubros más afectados por el Covid19 en la Región de Valparaíso es el turismo. Alojamientos y restaurantes cerrados han sido la tónica de los últimos meses, con las respectivas consecuencias y perjuicios para emprendedores y trabajadores; sin embargo, desde el 02 de septiembre se puso en marcha la “apertura de terrazas” en el marco del Plan Paso a Paso en las comunas que se encuentran en Fase 3, donde los servicios gastronómicos que cumplen con los protocolos sanitarios y las restricciones de espacio pueden atender parcialmente a sus clientes.

Autoridades visitaron “A Toda Costa” de Algarrobo, uno de los establecimientos gastronómicos que puede atender parcialmente a sus clientes, incorporado medidas sanitarias y el certificado de compromiso de Sernatur.

Fue en este contexto que autoridades visitaron el restaurant “A Toda Costa” de Algarrobo, para dar a conocer dichas restricciones y el trabajo que se ha desarrollado hace meses para este momento.

El Director Regional de Sernatur, Marcelo Vidal, destacó que “el primer paso que estamos dando para la reapertura del turismo es la seguridad, al poder reabrir las terrazas de los restaurantes, con objetivos como bajar los contagios a través de la adhesión a los protocolos sanitarios, con la entrega de una certificación de Confianza Turística, y de esta forma garantizar tanto a los trabajadores como a los turistas un cumplimiento de estas medidas sanitarias, evitando eventuales contagios”. La autoridad agregó que a la fecha ya son más de 170 servicios turísticos de la Región los que se han adherido a los protocolos, 32 de ellos en la provincia de San Antonio.

Entre las restricciones de apertura están, en primer lugar, que la comuna se encuentre en Fase 3 de Preparación, lo que implica poder abrir la atención presencial de público en espacios abiertos y manteniendo siempre una distancia entre mesas de al menos 2 metros lineales o 25% de aforo, exigiendo las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, alcohol gel y distanciamiento social. Además, de la toma de temperatura al ingreso, limpieza de manos, sistema de reservas de horas, eliminación de las cartas remplazándolas por pizarras o códigos QR, y eliminar platos compartidos y el autoservicio, entre otras medidas.

“Aquí es muy importante que abrir estos espacios de terrazas de restaurantes, en lugares como es la costanera de Algarrobo, no es para que nos llenemos de turistas; lamentablemente, hasta que no avancemos de etapa, acá estamos en fase de preparación, no tenemos posibilidad de que vengan turistas a la zona ni a sus segundas viviendas, por lo tanto, esta garantía de poder abrir los restaurantes es solo para los algarrobinos o para quienes viven en comunas en Fase 3 en la provincia”, señaló la Gobernadora de San Antonio, Gabriela Alcalde.

Por su parte, el Alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, agregó que “buscamos que este proceso sea equilibrado, entre la salud de las personas y que podamos incentivar la reapertura del comercio y mejorar la economía interna comunal. Estamos trabajando con las agrupaciones de comercio para dar las facilidades para ocupar algunas veradas o alguna calle específica, pero siempre resguardando las medidas de seguridad correspondientes”.

En tanto, el Gerente de la Corporación Regional de Turismo, Francisco Godoy, acotó que “vemos que en la Región se están preparando en las terrazas para reabrir y poder avanzar a la reactivación comercial de todo el sector gastronómico, y es sumamente importante la capacitación, capacitar a todos los colaboradores en los distintos quehaceres respecto del Covid-19, y en ese sentido hace dos meses estamos desarrollando una campaña junto al ISL para capacitar a los colaboradores de los servicios turísticos de toda la Región”.

Preparación previa

Para el proceso de apertura inicial se ha desarrollado un trabajo durante meses, al igual que en el caso de la reactivación de turismo en la región. Se han realizado alianzas público-privadas para la construcción de una Hoja de Ruta en materia de turismo con participación de todos los territorios de la región, sumado a capacitaciones, mesas de trabajo y talleres prácticos, con bajadas de los protocolos sanitarios y su implementación.

Además, Sernatur tiene el “Certificado de Compromiso a los Protocolos y/o Guías de Buenas Prácticas para el Manejo y Prevención del Covid- 19 en el Sector Turismo”, que es un distintivo otorgado a todos los prestadores de servicios turísticos registrados, cuyo objeto es obtener el compromiso y declaración por parte de los prestadores turísticos de cumplir con todas las medidas sanitarias, recomendaciones y orientaciones de manejo y prevención para reducir el riesgo de contagio de Covid19.

Este trabajo previo se ha realizado en la comuna de Algarrobo y en otras de la provincia, como señala Cristina Muñoz, del restaurante “A Toda Costa”: “Lo que queremos lograr es que Algarrobo se convierta en un lugar muy seguro para poder funcionar y trabajar como se debe, con medidas como horarios de reservas para los clientes a las 13.00, 15.30 y 18.30 horas, controles al ingreso de temperatura, presentación de cartas con código QR, y horario de entrada diferido para trabajadores, con ropa de trabajo y de ingreso, entre otras medidas”.

Toda la información sobre los protocolos sanitarios y el Certificado de Compromiso de Sernatur se puede revisar en la web www.sernatur.cl y puede buscar los que tienen esta certificación en https://serviciosturisticos.sernatur.cl/