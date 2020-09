La diputada del PPD, Carolina Marzán se reunió con los dirigentes de los Comuneros en Alerta para ver en terreno las graves denuncias que se han realizado por la construcción de la Ruta F 20 que estarían afectando bosques naturales protegidos al igual que las vertientes.

La agrupación Comuneros en Alerta y vecinos del sector el sector Pucalán, de Puchuncaví, denuncian la destrucción de una vertiente y tala de árboles por parte del avance y ampliación de la Ruta F 20, camino Nogales Puchuncaví.

“Estamos preocupados por lo que está sucediendo con la construcción y ampliación de la Ruta F20 pues no se estaría respetando la protección de arboles nativos protegidos y lo más grave es que se dañó una vertiente, las cuales están protegidas por la ley de humedales. Hemos oficiados y denunciado en varias oportunidades que la construcción de esta ruta tenía problemas de trazados desde un principio pues pasaría por las vertientes una de las cuales abastece un APR y por un humedal, las cuales son indispensables cuidar debido a que nuestro distrito que se ha visto seriamente afectado por la escasez hídrica y que como comentamos, por normativa vigente están protegidas”, señaló la diputada Marzán.

Asimismo, la parlamentaria comentó “la comuna de Puchuncaví ha sido por años golpeada por la contaminación y problemas medioambientales. Es de extrema justicia que se protejan sus recursos naturales. No puede ser de que, por tener mayor conectividad, que por lo que han dicho sus propios vecinos no son ellos los beneficiados, se destruya un patrimonio natural tan importante para la comuna y para el distrito. Es por eso por lo que hemos oficiado a la Subsecretaria del Medio Ambiente y a la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas para que fiscalice e informe sobre las inspecciones respecto a estas graves denuncias. No podemos permitir que se sigue dañando una comuna tan golpeada como es Puchuncaví”.

Por su parte, Marcelo Fernández, vocero de los Comuneros en Alerta “en el kilómetro 17.480 lado norte, siempre ha existido un cuerpo de agua rodeada de bosques nativo y fue destruida por una excavadora para hacer la ampliación de la ruta F-20. Los responsables de estos temas es principalmente el Ministerio de Obras Públicas. Una vez más queda la falencia de los otros órganos, porque están vertientes están protegidas por ley ¿y dónde están los órganos del Estado?.”

Además, el vocero de los comuneros comentó “cuando tenemos una comuna 60 años contaminadas, 28 años condenadas a vivir en una zona de sacrificio, con un decreto de escasez hídrica y un cambio climático que nos está condenando a la sequía. Y, lo único que nos queda son un par de arboles y unas vertientes que ahora están siendo destruidas, qué podemos esperar. Estamos devastados porque es un ser viviente y están siendo destruidos por órganos del estado. Y qué podemos esperar si el trazado pasa por vertientes y por un humedal de nuestro sector, nadie los protege”.