Es la sequía una de las prioridades de Ministerio de Obras Públicas y pese a la pandemia que hoy estamos viviendo, las labores de esta cartera por hacer frente a esta emergencia no han cesado, es así como a través de la Dirección de Obras Hidráulicas seguimos trabajando a fin de hacer más eficiente el uso del agua en el Río Aconcagua, ampliando las obras de encauzamiento ya realizadas en 23 kilómetros más.

Seremi Raúl Fuhrer junto a autoridades y regantes de la zona visitaron las obras de las provincias de San Felipe y Quillota, que a la fecha se están desarrollando y que contemplan una inversión de más de $700 millones.

Hasta las zonas donde se trabaja en el encauzamiento del río llego el Secretario Regional, junto al Gobernador de la Provincia de Quillota, Iván Cisternas, el Seremi de Agricultura Humberto Lepe, representantes de municipios de La Calera y La Cruz, representantes de juntas de vigilancia y de la Comisión Nacional de Riego.

El seremi de Obras Públicas, Raúl Fuhrer Sánchez, destacó la importancia de estos trabajos y señaló que “En Aconcagua lo estamos haciendo todo, el Ministerio de Obras a través de la Dirección de Obras Hidráulicas está trabajando en todos los frentes porque estamos convencidos de que las acciones y los estudios que hemos podido determinar, nos están dando resultados. Hemos avanzado con batería de pozos, electrificaciones, la recarga del acuífero, estamos haciendo encauzamiento como este que visitamos hoy y también estamos trabajando para los futuros embalses. Así lo ha pedido el Presidente y nosotros estamos abordando el agua para consumo humano a través de agua potable rural y el agua para riego, especialmente en esta zona que es tan importante en la economía de nuestra región”.

Por su parte el Gobernador de la Provincia de Quillota Iván Cisternas destacó que “Este es el resultado de un trabajo a mediano plazo es un esfuerzo grande que ha hecho obras públicas, agricultura, los regantes, la Municipalidad de La Calera, La Cruz, que son sectores que están involucrados en este encauzamiento que es parte de un proyecto que trata de minimizar los efectos de la sequía. Creemos que esta es la senda para seguir avanzando en esta materia”

Trabajos que tienen una inversión de 740 millones de pesos y se desarrollan en 10 kilómetros en la Provincia de Quillota, en el sector entre La Cruz y La Calera y en 13 kilómetros en la Provincia de San Felipe, entre Panquehue y Estero Santa Rosa de Catemu, a respecto de la última zona intervenida Boris Luksic, Alcalde de Catemu destacó la importancia de estos trabajos “Estas obras tienen algo notable, en primer lugar la tremenda inversión que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y también que podemos observar la gran cantidad de afloramiento de agua que hay en esta sección y es por esto que es tan importante el poder canalizar estas aguas porque de una u otra forma favorecen a la bocatoma de los canales.

Estamos muy agradecidos, no me cabe duda que esto es un gran beneficio para los medianos y pequeños agricultores de nuestra comuna que hoy ven con gran preocupación la poca dotación que tienen sus canales , por lo tanto no me cabe la menor duda que estos trabajos de encauzamiento van a permitir poder aumentar esos caudales y afrontar de mejor manera la temporada agrícola”.

Como un aporte a la agricultura de la zona, así lo califica el Seremi de Agricultura Humberto Lepe “Como Ministerio de Agricultura estamos muy agradecidos porque saber que vamos a disponer de más de 40 kilómetros de río, donde se va a mejorar la conducción del agua y hace muy eficiente el uso de este recurso que es cada día más escaso y sobre todo lo que significa la oportunidad en el tiempo, uno de los problemas que tenemos es cuántas horas nos demoramos en trasladar el agua de un punto a otro y eso explica que muchos sectores se ven complicados para poder entregar el agua en cantidad y oportunidad, muchas veces nos quedamos muy pegados lo que la cantidad, pero la oportunidad desde el punto de vista agrícola es clave y los trabajos que hoy se están desarrollando son una tremenda ayuda”.

Ernesto Veres, Gerente de la Junta de Vigilancia de la Segunda Sección de Río Aconcagua destacó la posibilidad de trabajar de manera conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas, mientras que Santiago Matta, Gerente Junta de Vigilancia Tercera Sección de Río Aconcagua agradece la extensión de estos trabajos que permitirán llegar con agua a sector donde antes era más complicado hacerlo.

Los trabajos se iniciaron en agosto pasado y se extenderán hasta diciembre de este año, en la Provincia de San Felipe se inician a la altura de la descarga de canal Catemu del Alto hasta la altura de encuentro con Estero Santa Rosa de Catemu. En la Provincia de Quillota, el encauzamiento el Aconcagua se inicia aproximadamente a la altura de canal Mauco en la comuna de La Cruz y termina a la altura del canal Ovalle, en la comuna de La Calera.