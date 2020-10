Luego de una larga jornada de comisión Mixta, el senador e integrante de la comisión de Hacienda, solicitó al secretario de Estado, clarificar de mejor manera hacia dónde fueron reasignados muchos de los recursos públicos contemplados para 2021. “No sé cómo explicarle a las pymes que esto les cambiará la situación a ellos”, señaló.

“Debemos transparentar el uso de los Fondos Espejo para Valparaíso”

Durante la última jornada de comisión Mixta de Presupuestos, el senador Ricardo Lagos Weber, y tras escuchar del propio ministro Ignacio Briones, el informe sobre la propuesta del Ejecutivo para el erario fiscal 2021, lamentó que el gobierno no entregara mayores detalles acerca de hacia qué ítemes o áreas fue reasignado parte del presupuesto para el próximo año, añadiendo la necesidad de conocer de qué manera esto podría afectar a los recursos considerados para las micro y pequeñas empresas que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia, durante gran parte de este año.

Al pedir la palabra en comisión, el parlamentario comentó: “Viendo la presentación, se mencionaban cifras globales sobre las pymes, y yo quiero saber cómo le explico a las pequeñas y micro empresas de Valparaíso, qué se puede sacar de este presupuesto. Tal vez, hay buenos ejemplos y los vamos a conocer después, pero no sé cómo les explico que esto les va a cambiar la situación a ellos, y que no será, simplemente, subsidiarles la contratación de mano de obra, eventualmente”, indicó.

Respecto a una nueva iniciativa que contempla la asignación de recursos para los futuros gobiernos regionales, una vez que asuman sus cargos los nuevos gobernadores regionales, Lagos Weber agregó que “se ingresó un proyecto, recientemente, para el tema de recursos para los futuros gobiernos regionales, una especie de presupuesto de recursos que contempla una especie de autonomía, o manera distinta de asignarlo ¿Eso está contemplado dentro de este presupuesto y lo que va a ocurrir después de las elecciones de gobernadores regionales en abril próximo? ¿Cómo van a asumir ellos y con qué presupuesto? ¿Qué vamos a tener de distinto?, porque no sé si está incorporado”, comentó.

Fondos Espejo del Transantiago

Durante la misma instancia, el senador e integrante de comisión de Hacienda, abogó para que el gobierno tuviera mayor transparencia y pueda informar el desglose de cuántos recursos y en qué áreas se han gastado los Fondos Espejo del Transantiago en 2020, situación que el propio parlamentario viene solicitando al Ejecutivo, en cada discusión presupuestaria.

“Ha habido un discurso público sobre una manera más transparente de hacer el presupuesto. Entonces, y respecto a los Fondos Espejo del Transantiago, ¿cómo no vamos a tener un detalle de eso, y saber cómo se aplica? Yo vengo pidiendo esto desde hace años, y creo que hemos llegado a un límite en el cual deberíamos tenerlo transparentado exactamente; saber cuánto es lo que le llega a la región de Valparaíso, de qué manera y en qué se gasta, pero parece que no tenemos todavía transparencia en eso. Si somos tan capos (sic) en muchos temas, no podemos ser tan limitados para tener la información y saber en qué se gasta”, exclamó.