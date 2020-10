En el Juzgado de Garantía de La Serena se formalizará la investigación del asesinato de Romario Veloz, hecho ocurrido el 20 de octubre de 2019, durante las protestas sociales, con un imputado, el capitán a cargo de la patrulla que ese día disparó contra los manifestantes, José Faúndez Sepúlveda, luego de un año sin tener ningún resultado.

El diputado Daniel Núñez indicó que "por fin tenemos una señal concreta que ha llegado la justicia. El próximo 28 de octubre se va a formalizar al Capitán del Ejército José Faúndez (08:30 AM). Hay que tener presente que fueron dos rondas de disparos hecha por los efectivos militares, esto fue en la práctica una orden de fusilamiento en contra de la población que estaba indefensa".

El legislador agregó que "probablemente había balas de salva, pero también balas reales y esas hirieron a Rolando Robledo, César Véliz, que los dejaron muy mal heridos, incluso discapacitados y mataron a Romario Veloz. Por lo tanto, es muy importante que haya justicia y que no exista impunidad".

Respecto de si el Capitán Faúndez sería el autor de los disparos, Núñez sostuvo que "yo no lo sé, pero él sí comandaba la patrulla militar, aquí hay un oficial que dio las órdenes e instruyó disparar a los soldados que estaban ahí, él tiene una primera responsabilidad, pero, también una responsabilidad política de la que aquí no se ha dicho nada, que la tiene el Presidente de la República, Sebastián Piñera quien sacó a las calles a los militares con armas de fuego a las calles con orden de disparar y por supuesto a la ex intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto que se sumó a esas órdenes, nunca hasta el día de hoy, ha hecho algo para que se aclare esta situación".

Aprueban nombrar plaza como "Romario Veloz"

Por 9 votos a favor y 1 en contra, el Concejo Municipal de La Serena aprobó nombrar sólo una parte de la plaza frente al Mall de La Serena como "Romario Veloz", lugar donde fue asesinado.

Así lo dijo el concejal comunista Luis Aguilera. "La madre de Romario necesita un consuelo, un sosiego. Un lugar donde ir y poder encontrar tranquilidad, conversar, ella misma me lo decía. No se está solicitando una gran plaza, sino un espacio frente al Mall Plaza. También con esto se hace justicia y es correcto. El tiempo nos dará la razón de lo que hemos votado hoy día", indicó el concejal comunista, Luis Aguilera.

Por su parte, el Consejero Regional, Javier Vega sostuvo que "es muy importante, para su familia, y sus amigos, quienes lo han dado todo por la justicia. En este lugar hay un memorial, por lo que es significativo. También quiero destacar, la otra noticia, en que ya hay un imputado que tiene la justicia en el asesinato de Romario y espero que siga avanzando".

El trámite administrativo que viene, es que se debe esperar a que se elabore el decreto para que sea emitido o firmado por el alcalde de La Serena, Roberto Jacob. Esto será dentro de esta semana o la otra, lo que abre expectativas para que la plaza tenga un nuevo nombre en el día de la conmemoración del asesinato de Romario, el próximo Martes 20 de Octubre de 2020, a las 18 hrs donde se inaugurará un memorial en su honor.