La emoción de recibir las llaves de sus nuevas viviendas fue lo que marcó para siempre la vida de 30 familias de Quillota, que ahora son parte del nuevo conjunto “Valle Toranzo II” enmarcado al programa de Integración Social y Territorial del MINVU, que permite aplicar un subsidio habitacional en una propiedad según su valor.

Al respecto, la seremi minvu Valparaíso, Evelyn Mansilla, destacó que, “el programa de Integración Social es una gran oportunidad para que familias que no han podido aplicar su subsidio, puedan realizarlo en estos proyectos que son de alto estándar con terminaciones, espacios comunes, estacionamientos, entre otros, en donde se involucran tanto familias de menores ingresos como familias de clase media. Justamente esto fue lo que sucedió en Quillota donde entregamos 30 nuevas viviendas formando el conjunto habitacional “Valle Toranzo II,” por lo cual nos sentimos tremendamente contentos ya que hemos logrado seguir adelante con nuestro trabajo para que más personas logren un mayor bienestar”.

Afirmando que a pesar de la contingencia sanitaria se mantiene la entrega de soluciones habitaciones, el director del SERVIU, Tomás Ochoa, detalló que “nos hubiese gustado haber hecho una ceremonia con todas las familias. Pero lo relevante es que las familias están recibiendo sus viviendas, ya que nuestro Servicio no se ha detenido durante pandemia. Estamos muy contentos por todas las familias que, junto con “Valle Toranzo I”, son 90 familias beneficiadas. Nosotros vamos a seguir construyendo otros proyectos más de integración, para que la gente pueda seguir postulando también a los subsidios de clase media y vulnerables, y así adquirir sus hogares en estos proyectos”.

Un testimonio vivo de alegría por haber recibido su departamento es el de Priscilla Álvarez, quien pasó de estar en condición de allegada a ser propietaria. “Vivía con mis papás y estoy arreglando detalles para irme a fin de mes a vivir con mi hijo. Estoy súper contenta, me gustaron las terminaciones del departamento, es llegar e instalarse. El día que me llamaron no podía más de alegría. Ha sido un año malo para todos, pero esta noticia de vida nueva, casa nueva, es más que alegría”, afirmó.

Por último, “Valle Toranzo II” está equipado con salas multiuso con quinchos, áreas verdes con juegos infantiles y de ejercicios, además de contar con luminarias fotovoltaicas para el ahorro energético. Esto, junto con ubicarse en un sector con servicios de salud y educacionales.