La parlamentaria ofició al Presidente Piñera para que garantice el transporte público y gratuito el día del Plebiscito nacional para personas mayores y con discapacidad y también hizo un llamado a los familias para que “puedan acompañar a las personas mayores que se encuentren con problemas de movilidad y quieran participar en este importante hecho histórico”, señaló Marzán.

"Lamentamos que el gobierno no se haya preparado para un momento tan importante como el plebiscito y no entregue transporte gratuito universal, algo que venimos solicitando hace meses, incluso presentamos un proyecto de resolución. Es fundamental que en un momento histórico, de tanta relevancia para nuestro país, se otorguen todas las facilidades posibles para que las personas con seguridad y tranquilidad se trasladen a sus lugares de votación, en momentos donde hay precariedad económica por la pandemia, lo solicitamos hace meses y la Ministra Hutt dice que ahora no hay tiempo para coordinarlo. Pero, creemos que, si se puede entregar gratuidad a las personas mayores y con discapacidad debido a que ellos ya tienen un descuento, el que en la situación que está viviendo el país, no es suficiente”, señaló la diputada Marzán.

Asimismo, la representante del distrito 6 comentó “necesitamos que el gobierno entregue solución lo antes posible, faltan solo unos días para el plebiscito y es deben estar todas las factibilidades para que se pueda ejercer el derecho a votar. Sobre todo, pensando en que las personas mayores son los que tienen mayor compromiso cívico y que además del miedo por el contagio ahora se les suma una carga más que es el transporte, porque a pesar de que tienen una rebaja en su transporte, no es suficiente en esta oportunidad. Es una obligación del Estado procurar a las personas todas las facilidades no sólo a nivel sanitario, sino que también de traslado".

A su vez, la diputada Marzán hizo un llamado a las familias “a que puedan acompañar a las personas mayores a votar, sabemos que hay problemas de traslados, movilidad y algunos tienen miedo a los posibles contagios. Por eso, hay que entregar las posibilidades de asistir con la seguridad y si es posible que haya un familiar que los traslade, debemos acompañarlos y no dejarlos fuera de este hecho histórico, para muchas personas mayores es de suma relevancia participar”.

Marzán también hizo hincapié en la necesidad del voto asistido “otro punto importante es que se entregue todas las factibilidades para que las personas con discapacidad puedan votar, hemos recibido denuncias que en otras elecciones no se han entregado todas las herramientas para que puedan ejercer un sufragio sin problemas. Por lo que hemos oficiado también sobre este tema. Insistimos, en un momento histórico todos debemos tener todas las garantías para ejercer el derecho a voto”, concluyó la diputada.