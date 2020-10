Tras ejercer su derecho a sufragio en dependencias de la Escuela Básica Blas Cuevas de la Ciudad Puerto, el parlamentario por la región de Valparaíso, destacó la alta participación ciudadana en las urnas y valoró positivamente las medidas de seguridad en los locales. “En lo sanitario ha estado impecable”, reconoció.

Durante este domingo, y pasadas las 10 horas, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, acudió hasta las dependencias de la Escuela Básica Blas Cuevas, ubicada a los pies del Cerro Cordillera de Valparaíso, para ejercer su derecho a sufragio en este plebiscito constitucional, el cual contó con una amplia participación ciudadana desde tempranas horas de esta mañana.

Luego de emitir su voto, el parlamentario abordó lo que espera de cara al desarrollo de este proceso, señalando que “lo enfrento con mucha esperanza. Yo creo que van a votar muchos chilenos y chilenas hoy día, vamos a legitimar este proceso y va a comenzar una etapa nueva. Me parece que hay que tomarlo así, con alegría; yo intuyo lo que va a ocurrir (con el resultado), pero echémosle para adelante (sic) con ganas. Pasaron 32 años del último plebiscito importante que hubo en Chile, a los temas les llega su hora, y creo que esta es la hora de abordar una nueva constitución. Hagámoslo bien, con tranquilidad, institucionalicemos esto, aislemos la violencia, pero no nos dejemos llevar por eso, acá el tema de fondo es otro”.

Respecto a la alta participación que ya comenzó a manifestarse a primeras horas de la jornada, Lagos Weber destacó la vocación cívica de los chilenos que ya fueron a votar y participarán del proceso, valorando los esfuerzos realizados en cada local para mantener la seguridad en términos sanitarios.

“Creo que va a haber harta participación; esto es importante. Y en lo sanitario ha estado impecable: en la entrada se ve a un joven con gel y mascarilla; no alcancé a llegar a la escalera y te indican a qué mesa vas, el encargado me dijo tercer piso, y al subir te dan alcohol gel, están delimitadas las distancias con unas pegatinas en el suelo, o sea, está bien organizado, y como aún no se concentra una aglomeración gigantesca, está todo a escala humana, todo impecable”, reconoció.

La consejera regional y precandidata a la Gobernación Regional, Nataly Campusano expresó, "Hoy es un día lleno de esperanza para todos los chilenos y chilenas. Ya todos se están acercando a sus recintos de votación para ejercer su derecho a voto masivamente. Están todas las medidas de seguridad, así que darle la certeza a la gente de que se están cumpliendo, para que durante la jornada de la tarde sigan votando. Hoy empieza a construirse un nuevo Chile, se abre la puerta de mucho trabajo que tenemos que hacer para construir una nueva sociedad, y estamos con la esperanza intacta de que esta noche vamos a celebrar todos y todas y tendremos un hito histórico en todo Chile".