Tras 13 años de gestiones, finalmente el Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, inició el funcionamiento del esperado Cesfam Las Américas. El recinto se encuentra en la etapa final de construcción, habilitando un área para la atención de los vecinos y vecinas de la comuna.

El área de salud llega actualmente a más de 95 mil habitantes en toda la comuna.

Para el Director (S) del Departamento de Salud de Villa Alemana, Dr. Eduardo Fernández Osorio, este ha sido un camino largo que finalmente está llegando a buen puerto. “Nosotros estamos trabajando en dos Cesfam. Se están construyendo con dineros propios, no son de los programas a los que se postula, de hecho, por ejemplo, en el Cesfam de Las Américas prácticamente por 20 años se ha estado postulando a recursos y desde hace 13 que no se ha podido concretar. Así que se decidió hacerlo con recursos propios, dado la necesidad que teníamos en el sector sur oriente. También, estamos haciendo el otro Cesfam, el Cesfam de Cien Águilas”.

En esta línea, Fernández comentó que con la apertura del Cesfam de Las Américas la cobertura de salud se amplia. “Ahora se agrega el Cesfam de Las Américas que está en etapa de construcción avanzada, por lo tanto, la mitad que ya está construida entró recientemente en funcionamiento. Estamos trabajado básicamente en lo que hacíamos antes cuando era posta, pero vamos a ir ampliando las atenciones en la medida que esto vaya creciendo”.

La independencia en la construcción de estos recintos y la certera distribución de recursos ha podido generar la extensión en la comuna. “Esto tiene que ver con una administración limpia. Una administración ordenada, que ha permitido tener recursos y no gastar demás en cosas que no tengan que ver con salud,” enfatiza Fernández.

Cabe recordar que, el Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, tiene en estos momentos tres cesfam disponibles. El Cesfam Central de Villa Alemana, ubicado en la calle Baquedano 1040, el Cesfam Juan Bautista Bravo y el Cesfam Eduardo Frei. Este último cuenta con un Sapu de Urgencia que funciona entre las 5 y las 12 de la noche, más los fines de semana. Eso permite tener una cobertura amplia de los distintos sectores y así poder llegar a los 95 mil habitantes inscritos en los registros de salud de la corporación.

Atención oportuna y preventiva

Los recintos de atención primaria dependientes del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, como una forma de prevenir los contagios, han implementado un sistema de toma de horas médicas vía telefónica, de tal manera que no se generen aglomeraciones y así no se expandan los contagios de Covid19. “Eso lo hicimos andar desde que se inició la pandemia. Fue una prueba de fuego para la empresa. Pueden llamar a un teléfono a una línea 800, sin costo para el paciente y conseguir las horas. Con eso la gente se evita de venir para acá y que no aumente el riesgo de contagio para ellos mismos. Así que todas las atenciones se dan vía telefónicas,” precisó Fernández.

Para mayor información de horarios y atenciones pueden consultar a: