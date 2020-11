La parlamentaria ofició para que se informe quienes no han recibido los pagos y cuáles son las posibles fechas de depósito.

Según la Corte Suprema, entre julio y agosto de este año, hubo 500 mil retenciones de los dineros correspondientes al retiro del 10% de las administradoras de fondos de pensiones, motivadas por deudas de pensión alimenticia impagas. Con la reforma constitucional, se reunieron 300 mil millones de pesos, números equivalente a un 2 mil por ciento de casos de un año normal. Sin embargo, hay un numero importante de demandantes que aún no reciben este dinero y tampoco tienen respuesta de cuándo se les pagará.

Ante esta situación, la diputada y miembro de la Comisión de Familia, Carolina Marzán señaló “estamos ad-portas de votar un segundo retiro del 10% y aún seguimos recibiendo miles de denuncias de demandantes que aún no reciben el pago de la retención del primer retiro, pagos urgentes para que niñas, niños y adolescentes puedan tener su manutención tras la falta de pago por parte de su padre o madre. Es necesario entregar una respuesta sobre las fechas establecidas y cuándo se hará efectivo este pago, debido a los años que ya muchos llevan esperando. Hemos visto que en Tribunales existe demasiada burocracia, lo que ha demorado aún más los pagos y se está entregando lo que por ley les corresponde a las niñas, niños y adolescentes quienes no pueden seguir esperando tanta tramitación”.

Asimismo, la parlamentaria del PPD, comentó “el primer retiro del 10% desnudo una realidad que venimos denunciando hace años, el alto índice de morosidad en pagos de pensión de alimentos es alarmante y vergonzoso. Necesitamos avanzar en políticas públicas y leyes más fuertes para que, —algo que debería ser por responsabilidad y moralidad— los alimentantes cumplan sin que los tutores de niñas, niños y adolescentes tengan que casi ser detectives para que se le pague las deudas. Debemos trabajar en conjunto para primero hacer un cambio cultural para que los padres y madres se responsabilicen de sus hijos y segundo debemos en concordancia con los tribunales para entregar respuestas más expeditas a las y los demandantes”.

La diputada Marzán también solicitó información sobre qué sucede con quien aún no recibe los pagos del retiro del 10% “no solo los pagos de pensiones han sufrido retraso, hay muchas personas que aún no reciben su retiro o solo una parte. Queremos saber cuántos aún están pendientes y cuáles son las razones que no se les ha depositado su dinero. Esperamos tener respuesta lo antes posible porque el retiro del 10% es una necesidad para miles de familias que lo están pasando muy mal”, comentó Marzán. ​