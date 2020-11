“Sus declaraciones son un golpe a la dignidad del sector”

“La cultura no es un gasto, es una inversión. Es inversión en salud mental, educación, memoria, en ciudades más sustentables”, señaló la parlamentaria.

En entrevista con CCN, la ministra de la cultura y el patrimonio, Consuelo Valdés, manifestó que los recursos destinados a dicho ministerio “no pertenecen a este ni al Estado (…) son recursos de todos los chilenos y un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”.

Frente a estas declaraciones la diputada y miembro de la comisión de Cultura, Carolina Marzán, señaló “son lamentables las palabras de la ministra, no es un peso que se gasta, son trabajadores y trabajadoras que solo buscan apoyo con tanta precariedad. La cultura no es un hobby, es un trabajo no podemos olvidar el momento en el que nos encontramos y este sector será el último en reponerse y uno de los que menos apoyo ha recibido. Sus declaraciones son un golpea a la dignidad del sector.”

“El Gobierno debe dejar de abordar la cultura como un gasto, y verlo como es una inversión. Así como lo hacen otros países. Invertir en cultura, es invertir en educación, en salud mental, en memoria, en desarrollo social, en ciudades más sustentables. La cultura, es el cuarto pilar de desarrollo a nivel mundial, junto con el económico, social y ambiental y, por lo tanto, es sin duda un aporte enorme para la ciudadanía y por consiguiente para la economía del país pero, sobre todo, tenemos que entender que detrás de cada recorte, de cada eliminación de programas Hay Trabajadoras y Trabajadores a quienes debemos resguardar y proteger”, comentó la parlamentaria.

Asimismo, la diputada Marzán dijo “lo hemos dicho en comisiones anteriores, desde la Bancada por la Cultura exigimos el 1% para cultura y me parece lamentable que no sean las mismas autoridades del Ministerio quienes estén defendiendo y levantando propuestas para contribuir a la reactivación económica para Arte, Cultura y Patrimonio”.