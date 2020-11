Familias del comité formado a partir de la inundación de tumbas del año 2018, protestaron en las afueras del camposanto ubicado en Playa Ancha afirmando que el director del recinto permite el ingreso de algunos deudos y de otros no.

Indignados se encuentran los vecinos del Cementerio Municipal de Valparaíso por la discriminación que han padecido luego de que el director del recinto les ha negado la entrada para visitar las tumbas de sus seres queridos que, por lo demás son de propiedad de los deudos, con el agravante de que si les ha permitido entrar a otras personas.

Las familias, miembros de un comité formado en 2018 debido a la inundación de las tumbas del Cementerio Nº 13 de Playa Ancha, el día de ayer, martes 18 de noviembre, efectuaron una manifestación en las afueras del camposanto en la que dejaron en claro la molestia e impotencia que sienten frente al acto de injusticia, principalmente siendo un tema tan sensible para los deudos.

Juana Moreno Aguirre, presidenta del Comité del Cementerio, indicó: “vinimos hoy día a hablar con el director y nuestra molestia es que él no quiere abrir las puertas del cementerio. Le está dando prioridad a otra gente, a algunas sí y a otras, no. Quedó de abrir las puertas el próximo lunes, si no lo hace a todo público, volveremos acá, al cementerio, a manifestarnos”, anunció la dirigente.

Otro miembro del comité agregó que “nosotros estamos reclamando nuestros derechos, que nos corresponden, ya que hay discriminación para entrar al cementerio. Se han creado una serie de problemas y no nos dejan entrar. Nosotros venimos a un sector que nos pertenece, que no es del director”.

Leonardo Contreras Neira, abogado y candidato a alcalde por Valparaíso, acompañó a las familias y aclaró que, “en efecto, las personas son dueñas de sus nichos y de sus espacios y tienen derechos que están avalados por la ley, que el director no está cumpliendo, y se van a poner las denuncias tanto en el Sernac, como a través de la ley Zamudio, Nº 20.609, para proteger los derechos de este comité y de otras personas que siguen siendo discriminadas por esta administración de la Cormuval”, sentenció.