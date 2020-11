Tras haber sido despachado a sala por la comisión de Constitución esta jornada, el miembro de la comisión de Hacienda ratificó que la segunda iniciativa por el retiro de fondos tendrá resultados positivos en el Senado y apuntó sus dardos al gobierno por intentar introducir nuevas indicaciones y el anuncio del oficialismo, de acudir al Tribunal Constitucional. “Tiene que hacerse cargo el oficialismo, si es que quieren o no, aprobar el segundo 10%”, señaló.

Senador Lagos Weber responde a requerimiento de constitucionalidad sobre el segundo retiro del 10%.

Luego que este miércoles, el proyecto para un segundo retiro del 10% fuera despachado a sala desde la comisión de Constitución del Senado, el parlamentario y miembro de comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, adelantó que, a su juicio, la iniciativa de ley no debería tener mayores inconvenientes para ser despachada, durante su discusión en el hemiciclo, la próxima semana.

Respecto a la tensión que generó en el Congreso, las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien aludió a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, en caso de que continúe avanzando esta iniciativa.

“El gobierno quiere recurrir al tribunal Constitucional y creo que es una pésima solución. Además, quiere introducir una serie de restricciones al segundo retiro, y en eso estamos muy lejos”, aclaró.

En este sentido, el parlamentario reiteró su voluntad a continuar dialogando sobre esta materia. “Yo estoy dispuesto a escuchar lo que me digan para hacer las cosas de la mejor manera, pero también hay que hacerse cargo cuando se deja que las cosas pasen como ocurrieron en el primer retiro. Acá no hay puertas cerradas, pero de que hay caminos inviables, esa es otra cosa. Ahora, habrá que esperar que hable el gobierno para saber en qué están”.

“Nosotros estamos escuchando al gobierno. Aquí hay un proyecto de ley (segundo retiro del 10%), que acaba de ser aprobado en la comisión de Constitución y que tiene que ir en algún momento a la sala, esa es la verdad de la milanesa (sic). Personalmente, quiero conocer en qué quedó el proyecto ahora, pero en lo grueso, el retiro al 10% va”, enfatizó.

Respecto de lo que viene en su discusión en sala, Lagos Weber agregó que espera “conocer lo que salió de la comisión de Constitución. He escuchado algunas propuestas que creo son un poco excesivas, desde el punto de vista de introducir una serie de restricciones respecto del primer retiro, que van a generar un ruido muy fuerte. Porque si usted, en el primer retiro no tenía ninguna restricción, y ahora le van a aparecer más, es difícil explicarlo. Entonces, creo que tiene que hacerse cargo el oficialismo, la derecha, si es que quieren o no, aprobar el 10%”.