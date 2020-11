Para la diputada y miembro de la comisión de familia, Carolina Marzán la salida del General Rozas “no es el final, sino el principio. Es el inicio de una necesidad de cambiar de manera estructural a carabineros, hoy es imprescindible una transformación significativa”, señaló la parlamentaria.

Este jueves por la mañana se confirmó la salida de Mario Rozas como general director de Carabineros. Ello, un día después del operativo en un hogar del Sename en Talcahuano que dejó dos menores baleados.

“No es posible que el Estado atente contra la seguridad y vida de niños, niñas y adolescentes, sobre todo ante hipótesis de violencia sistemática y generalizada de quienes tienen el monopolio de la fuerza en nuestra nación. No hay justificación posible para esta situación, pues urge una formación y capacitación para comprender que no por haber resistencia se responde con balas, no por oponerse dispararán, pues hay garantías mínimas que la institución debe comprender y derechos que deben ser respetados”, comentó la diputada del PPD.

Asimismo, Marzán señaló “hay un control jerárquico del ministerio del interior y seguridad pública, cuyo representante de la cartera se vincula estrechamente con la labor de carabineros, pero este control no ha sido tal cuando somos testigos de atrocidades, de violaciones a los derechos humanos, de disparos a niños, niñas y adolescentes, que nos tienen enfrentando esta discusión, tratándolos de niños accidentados. Aquí no hay un accidente, aquí hay una acción con nulo profesionalismo, dolosa, a adolescentes que, en teoría, estaban bajo la protección del Estado… y es este mismo quien nuevamente los lesiona, los vulnera. Esta demostración, que se suma a muchas otras, es un síntoma más de la necesidad de refundar carabineros, sin maquillajes, sino un cambio estructural y refundacional”.

La diputada Marzán insiste en la necesidad de una restructuración de carabineros junto a interventor civil “Esta salida no tiene mucho sentido sin planificar o proyectar una reforma profunda a carabineros, con injerencia civil y controles efectivos a su actuar. Porque no podemos seguir lamentando, sino actuando para generar el cambio necesario. Que este sea el hito de un cambio estructural en carabineros”.