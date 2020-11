Más de 50 mascotas de diversas familias de Concón fueron atendidas de manera gratuita por el equipo del programa Plan Veterinario En Terreno que financia la Subdere y ejecuta la Gobernación Provincial de Valparaíso. Los perros y gatos fueron chipeados y desparasitados, y sus cuidadores además, pudieron resolver un sinnúmero de consultas que fueron respondidas por la médica especialista.

Esta acción —que fue diseñada especialmente para satisfacer la necesidad de la comunidad en materias concernientes al plan Mascota Protegida— se desarrolló durante un Gobierno en Terreno realizado por la gobernación provincial en la sede de la Junta de Vecinos Las Gaviotas de aquella ciudad.

El Gobernador de la Provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, señaló que “las mascotas estuvieron en cuarentena, al igual que todos nosotros, y es por eso que ahora llegamos con este plan—que está dentro del programa de Gobierno en Terreno— para atender a un grupo de vecinos y vecinas de Concón. Estamos muy contentos porque fueron muchas las atenciones. Esto forma parte de nuestro programa de atención permanente, de poder llegar a los vecinos y vecinas que hay en nuestra provincia con programas como por ejemplo éste, de atención de mascotas, pero también lo hemos hecho en otros casos con atención del Registro Civil u otros servicios públicos que es tan importante que lleguen a donde las familias están”.

Pamela Amaya, vecina de Concón, agradeció la oportunidad, señalando que ésta fue una “muy buena iniciativa porque nosotros no habíamos tenido la posibilidad anteriormente de ponerle el chip y ellos que de repente se pueden escapar, era mejor ponérselo”.

Palabras similares expresadas por otra vecina del sector, Cristina Carroza, quien tras la atención recibida dijo que “me parece súper bueno porque en estos tiempos no hay cómo para ponerle el chip, ni tiempo ni los recursos, así que está súper bueno, me fascinó”. La mujer hizo también un llamado a la tenencia responsable de mascotas, ya que “hay muchos animales que en estos momentos aparecen en Facebook desaparecidos o que andan en las calles, así que me parece muy bien esto del chipeo”.

Cabe recordar que el programa Gobierno en Terreno es una iniciativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ejecutan las gobernaciones provinciales en sus respectivos territorios, durante todo el año, con el objetivo de acercar las políticas, beneficios e información de los diversos servicios públicos a las familias en sus propios vecindarios.