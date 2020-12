En pleno debate del proyecto de retiro de un segundo retiro de fondos de pensiones nacido en la Cámara de Diputados, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar criticó la iniciativa que pretende generar un retiro forzoso de parte de los fondos de pensiones a los deudores de pensión alimenticia.

“Mas de 60 mil deudores no hicieron el primer retiro del 10% para que no se les retuviera por las deudas de pensión de alimentos”, señaló la parlamentaria.

Según la secretaria de Estado, toda la ciudadanía terminaría pagando la deuda “no puede ser que los niños en nuestro país estén recibiendo los recursos que les corresponden en virtud de las pensiones de alimentos cuando haya un retiro extraordinario. No puede ser que esos padres que no han financiado los alimentos de sus hijos, vean disminuidos sus fondos para una futura pensión porque, en definitiva, lo que va a ocurrir es que esos padres no se van a hacer cargo de las pensiones de alimentos, sino que a futuro va a ser la sociedad completa la que lo va a tener que financiar a través del Pilar Solidario”, explicó Zaldívar.

Lo que, para la diputada e impulsora de las indicaciones del retiro forzoso, Carolina Marzán, estas declaraciones “son impresentables y dolorosas para las miles de madres (en su mayoría) que llevan años luchando para que se les pague la pensión de alimentos para sus hijas e hijos. Realmente la Ministra no sabe en el país que vivimos. Sabemos que no es la solución para el problema endémico cultural de las pensiones de alimentos, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados y darles la oportunidad a miles de niños, niñas y adolescentes de recibir algo de justicia. Por lo demás, el gobierno tampoco se ha hecho cargo de este problema, parece que se ha olvidado de su slogan ‘los niños primero’ porque no han presentado ninguna moción al respecto, no han hecho NADA”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, Marzán comentó “hemos presentado con el diputado Vlado Mirosevic una indicación símil al proyecto de retiro forzoso que se encuentra en el senado, pues queremos asegurarnos de todas formas que esta vez si se permita y a la vez que no existan los mismos trabas que hubo en el primer retiro. Esta indicación establece plazos de pago, modalidades de notificaciones, que inciden de manera positiva en la agilización del proceso al que se ven enfrentadas miles de madres que aún no obtienen el pago de la deuda alimentaria”

“Esperamos que el senado apresure el proyecto autónomo conocido como papito corazón porque lograríamos dos cosas, si es que el gobierno se sigue negando a las indicaciones presentadas, uno destrabar nudos críticos y segundo; permitir el retiro forzoso de todos aquellos deudores que no quisieron solicitar su 10% sólo con el fin de no pagar la pensión de sus hijos e hijas. Existen más de 60 mil deudores que decidieron no hacer ese retiro, y esas familias merecen una solución”, concluyó la diputada Marzán.