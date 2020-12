La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un nuevo artículo al proyecto del Gobierno que apunta a un nuevo retiro del 10%, permitiendo un retiro forzoso para padres deudores de pensiones alimenticias.

“Hemos trabajado con las agrupaciones de madres y padres que luchan por la pensión de alimentos para buscar fórmulas para no volver a tener filas solicitando el pago”, señaló la parlamentaria.

La diputada del PPD y una de las autoras de la indicación que permite el retiro forzoso para pago de deudas de pensión de alimentos señaló “hemos vistos filas eternas en tribunales de familia porque aún no se pagan la primera retención por deudas de pensión de alimentos, hubo serias dificultados porque en el primer retiro no nos preocupamos de dejar establecido ciertas normas que hubiesen evitado estos problemas es por eso que la indicación que presentamos con el diputado Vlado Mirosevic cuenta con todo lo necesario para entregar una respuesta rápida a miles de madres y padres que están complicados por no recibir ayuda del quién debe pagar pensión. Como se ha dicho desde el poder judicial resuelve los nudos críticos, porque establece plazos de pago, modalidades de notificaciones, que inciden de manera positiva en la agilización del proceso al que se ven enfrentadas miles de madres que aún no obtienen el pago de la deuda alimentaria”, señaló la diputada.

Asimismo, Marzán explicó que la indicación establece “permite que el juez autorice al alimentario o un representante a que subrogue al alimentante moroso para solicitar el retiro de fondos previsionales. Establece que dentro de tres días hábiles desde que se efectuó tal petición, el tribunal deberá notificar al afiliado mediante correo electrónico todas las resoluciones que se dicten en la causa. Y también el mayor problema que hemos visto, son los plazos en la entrega de los fondos retenidos, es por eso que hemos establecido que se efectuará dentro de los siguientes 10 días hábiles desde que venza el plazo que el deudor tiene para oponerse; o bien, si ha existido oposición, desde que la resolución que se pronuncia sobre ella se encuentre firme y ejecutoriada”.

“Esta indicación se trabajó con el Poder Judicial y se hace cargo de lo planteado por la Asociación de Magistrados y por la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, de manera que es pertinente y que se cuente con todo el apoyo de la cámara por las miles madres y padres que no han recibido la ayuda y llevando años luchando por el derechos de sus hijos e hijas. Tenemos que aclarar también que esta indicación se aplicará tanto a este retiro, como al primero, sobre todo considerando que muchas causas de alimentos aún no tienen orden de pago por la imposibilidad de realizar la notificación, lo que se podría solucionar con indicación”, concluyó la diputada Marzán.​