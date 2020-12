Tradicionalmente todos los años Parque Brasil se iluminaba y llenaba de música y colores para recibir la reconocida Feria Navideña de Limache, ocasión donde familias completas del sector podían disfrutar de las festividades.

Este año, producto de la pandemia, se decidió trasladar la actividad hasta la pista del motódoromo del Estadio Ángel Navarrete Candia, un espacio abierto, de mayor magnitud y con acceso controlado, lo que permitirá evitar posibles aglomeraciones.

Si bien su realización fue analizada arduamente por las autoridades, finalmente se decidió llevar a cabo la feria, la que significa una ayuda económica a los emprendedores y también da un respiro a los vecinos en medio del escenario que se vive. En ese sentido, el alcalde de la comuna Daniel Morales, comentó que: “Este ha sido un año particularmente difícil para todos, pero principalmente para los emprendedores, las personas que trabajan de forma autónoma y que se han visto muy perjudicadas con esta pandemia. Hoy, la realización de la feria navideña significa una gran oportunidad, un alivio en lo laboral y en lo económico porque además este año será gratuita para todos quienes participen. Con esto también le damos un respiro a todos nuestros vecinos, que lo han pasado mal y que necesitan un espacio y un momento de alegría.”

Durante las primeras semanas de noviembre se dio inicio al proceso de postulación, del cual participaron alrededor de 400 limachinos, quedando seleccionados 300 de ellos, quienes podrán vender sus artículos navideños y generar una importante fuente de ingreso para los próximos meses.

Además, este año la feria será gratuita para todos los beneficiarios quienes solo debieron incurrir en el pago de tasación de productos que establece el Servicio de Impuesto Internos. Su funcionamiento, además, considera una serie de acciones impuestas por el Servicio de Salud por lo que edil a través de su Departamento de Salud Municipal también consideró la toma de exámenes PCR a los titulares, dando seguridad a los asistentes y beneficiarios.

Pamela Figueroa es emprendedora hace casi tres años, tiempo en el que ha incursionado en diversas áreas, como el tejido la costura y los alimentos. Este año participará de la feria con su tienda “Anka”, vendiendo juguetes y accesorios personalizados, oportunidad que ve con buenos ojos porque reconoce que estos últimos meses no han sido fáciles: “Este ha sido un año muy complicado, nadie esperaba que esto iba a llegar acá, el 2019 yo invertí gran parte de lo que gané en maquinaria nueva, entonces ha sido muy complicado porque la gente no se arriesgaba a comprar. Estamos esperando y confiando en que a todos nos salga el sol y que todos ganemos, que la gente realmente pueda apoyarnos y comprarnos a nosotros que somos emprendedores, que realmente dependemos de eso, no tenemos grandes locales, no tenemos grandes ingresos.”

Cabe destacar también, que el recinto contará con control de ingreso y salida, se establecerá un aforo máximo permitido y se dispondrá de puntos de alcohol gel, baños públicos, lavamanos y señaléticas, con la presencia de funcionarios municipales y fiscalizadores que eduquen a los visitantes.