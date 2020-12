Todo Chile estuvo atento al momento en que el sol se vio eclipsado por la luna, un evento que ocurre muy pocas veces en territorio nacional y que esta vez tuvo su principal punto de avistamiento en la Región de La Araucanía. Pero ahora, ¿qué puede venir?

Hay teorías que vinculan los movimientos telúricos al movimiento de los astros y, por supuesto, a los eclipses. Sin embargo, estas no son concluyentes.

Existen teorías que han tratado de establecer relaciones con respecto al efecto de la alineación de los astros, como son la luna y el sol, con respecto a los terremotos, pero, según explica el geógrafo y académico de la Universidad San Sebastián, Pablo Salucci, no hay evidencia que lo compruebe.

“Sabemos que diariamente la atracción gravitacional de la luna sobre las mareas es muy fuerte, y también sabemos que la atracción solar sobre las mareas es un tercio con respecto a la lunar. Particularmente el sol, al estar más alejado, tiene un efecto menor sobre las mareas con respecto a la luna. Pero que exista un efecto sobre la sismicidad, de momento la evidencia es nula porque la atracción gravitacional que ejercen es sobre la superficie de la tierra”, afirma Salucci, quien es académico de la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo.

Para ser más claro, agrega que “debemos comprender que la génesis de los sismos son en varios kilómetros de profundidad. Por ejemplo, en el caso de Chile, los grandes terremotos se generan en promedio bajo una corteza de 25 kilómetros. Por lo tanto, la posibilidad de que un eclipse, particularmente por su atracción gravitacional, ejerza una acción que cause un terremoto es prácticamente imposible”.

Al respecto, el académico comenta que se han levantado algunas investigaciones, donde destaca la Universidad de Tokio con publicaciones sobre el potencial que existe en la relación eclipses-terremotos, pero que falla el número de casos para considerarlo evidencia.

“Cada año hay más de 5 mil sismos alrededor del mundo, por lo tanto, establecer relaciones con este evento no ha tenido resultados y no se puede decir que existe una relación entre eclipse y sismos”, asegura el académico.

“Claro que sí hay una posibilidad de que existan sismos después del eclipse, pero no a causa del eclipse. No olvidemos que tenemos una gran cantidad de sismos durante el día, solo ayer poco antes del eclipse hubo un sismo magnitud 6,0 a unos 77 kilómetros al noreste de Calama, pero no hay ninguna posibilidad de que haya sido generado por el eclipse”, concluye.