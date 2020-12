El día de ayer, de manera simbólica antes de navidad, se hizo la entrega oficial de 160 viviendas subsidiables a familias del sector. Conjuntos habitacionales que forman parte del programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y que fueron descritas por los beneficiados como “el mejor regalo que se nos pudo entregar”.

Hasta la ceremonia llegó el alcalde de la comuna Daniel Morales, la seremi Evelyn Mansilla y la gobernadora de la provincia de Marga Marga, Carolina Corti, quienes en compañía de los nuevos vecinos del condominio hicieron un simbólico corte de cinta.

El programa considera a familias vulnerables (FV), familias vulnerables con movilidad reducida (FVD), familias emergentes (FE, FE1) y familias del sector medio (FSM1, FSM1A, FSM2).

En la oportunidad, el edil valoró el esfuerzo y perseverancia de quienes esperaron por largo tiempo cumplir el anhelado sueño de la casa propia: “Hoy es un día tremendamente especial para nuestra ciudad porque cerca de 160 unidades habitacionales de estos 224 departamentos que se entregaron son viviendas sociales y eso permite una tremenda posibilidad de que muchas familias de Limache puedan acceder a estas viviendas sociales. Hay gente que estaba esperando una vivienda desde el año 1986 y con su propio esfuerzo, con su trabajo, con la tenacidad qué significa mantener un sueño claro, que es tener su propia cara casa y poder generar un espacio para formar familia, hoy día logran ese sueño.”

En esa misma línea la Seremi de Minvu Valparaíso, destacó el trabajo realizado por el Ministerio, no solo en Limache, sino que también en toda la región: “Sin duda creemos que este es el tipo de políticas públicas en términos habitacionales que debemos seguir promoviendo como Ministerio de vivienda y urbanismo, y por supuesto, el gran saludo de nuestro ministro Felipe Ward que siempre ha estado preocupado de estar con cada uno de los vecinos y poder incentivar esta política pública donde no sólo tenemos familias vulnerables, sino que también familias de sectores medios que pueden habitar en un mismo espacio. Así que felices y contentos de poder estar acá en Limache viendo como sigue avanzando esta hermosa comuna.”

El proyecto, es parte del Programa DS19 el cual consta de más de 160 departamentos distribuidos en 8 edificios, destinados a familias con dificultades para acceder a una vivienda; un ejemplo de ello es Jaquelina Octurteye, quien reside en la ciudad hace años y quien se mostró muy emocionada por este nuevo comienzo: “Postulé a la vivienda cuando mis hijas eran pequeñas en el año 86-87, pero siempre pasaba algo y no me salía el subsidio, después mi hija menor se enfermó, por lo cual saque el dinero. Ahora postulé en la municipalidad y fui a preguntar si me había salido y me dijeron que sí y estaba feliz me relajé y empecé a buscar de forma pausada no apurada y en una feria en la Plaza de la Vivienda estaban estos edificios, los vine a ver, me gustaron, me anoté, los reserva y los vine a ver y me llamaron y empecé todo el proceso.”

En cuanto a aspectos técnicos los edificios van desde los 49,88 m2, hasta los 66,62 m2 y consideran áreas verdes, juegos infantiles y equipamiento deportivo.

Quien también acudió al lugar fue Carolina Corti, gobernadora de la provincia quien se mostró emocionada con la entrega: "Fue más una experiencia de vida porque las personas a las que nos tocó entregar estas llaves nos contaban cuánto tiempo llevaban esperando y en algunos casos eran hasta 30 años. Ellas saben que este es un desafío nuevo, llegan a una comuna nueva con algo que sueñan, pero la mayoría son mujeres que tienen mucha fuerza. Con el alcalde Daniel Morales vamos a hacer un plan piloto con estas mujeres para seguirlas insertando en el territorio."

La entrega de estos hogares viene a mejorar el déficit en cuanto a viviendas sociales, destinadas a quienes más lo necesitan, en ese sentido el alcalde aseguró que: “Cuando la gente ve aparecer estos departamentos hay que entender que es lo que hay detrás de este proyecto y aquí hay una política habitacional que busca dar soluciones a problemas sociales de muchos años.”