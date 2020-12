A juicio del parlamentario PPD, la extensión de la pandemia para empresarios y emprendedores de los sectores gastronómico y hotelero de la región, “ha hecho muy difícil la sostenibilidad del sector”, para lo cual se requiere que el gobierno active un plan económico especial, a partir del mes de enero. “Tiene que haber un FOGAPE distinto, donde los bancos tengan otra actitud y los recursos del Estado lleguen de manera más directa” agregó.

“Se requieren inyecciones de recursos a la vena para los sectores gastronómico y hotelero”

Un duro golpe al turismo en el Gran Valparaíso, significaron las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad, luego que se confirmara la cancelación del tradicional espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en la bahía de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, y con ello, acrecentando aún más la crisis que afecta a los sectores gastronómico y hotelero en la región, producto de la pandemia.

Ante este magro escenario, el senador por la zona, Ricardo Lagos Weber, instó a las autoridades de Hacienda a desarrollar una alternativa para los miles de emprendedores afectados por la cancelación del show pirotécnico y las medidas sanitarias en el Gran Valparaíso, para ir en apoyo de los emprendedores de la zona.

“Si hay un rubro de la actividad económica que genera inversión, empleos y lleva ingresos a los hogares, es el gastronómico y hotelero, y en nuestra región, en especial en Valparaíso, Viña del Mar y Concón, este sector ha sido profundamente afectado. Es cierto que las ayudas del gobierno, a algunos les han llegado y les han servido. Con todo, la extensión de la pandemia ha hecho muy difícil la sostenibilidad del sector, y por lo mismo, muchos empresarios y pequeños emprendedores han debido despedir a sus trabajadores, no han podido cumplir con sus compromisos de arriendo de locales, o sea, han tenido que cerrar locales, derechamente, con políticas que han sido insuficientes”, señaló el senador por la región de Valparaíso.

En esta línea, Lagos Weber hizo un llamado al gobierno para que se haga presente rápidamente, y se ponga a trabajar en un programa que otorgue liquidez a las pymes del rubro, que permita mantener sus negocios y conservar los puestos de trabajo de miles de chilenos. “Con la extensión de la pandemia y el recrudecimiento del virus, el gobierno decidió en nuestra región de Valparaíso, pasar a una etapa de mayor confinamiento y restricción que es casi letal, a la hora de enfrentar los desafíos económicos que tienen los sectores gastronómicos y hoteleros ”.

“Para estos efectos, se requiere que, ahora, en el mes de enero, hayan inyecciones de recursos a la vena, a los sectores gastronómico y hotelero. Tiene que haber un FOGAPE distinto, donde los bancos tengan otra actitud y los recursos del Estado lleguen de manera más directa. Deberemos empezar a considerar, eventualmente, algún tipo de condonación tributaria para algunas empresas más pequeñas, por cuanto ya no basta con diferir el pago de impuestos y cuentas porque se empiezan a acumular, y como no hay reactivación económica, no hay plazo que no se cumpla y deberán enfrentar esa difícil situación. Por eso, el llamado al gobierno es a lo que se hizo antes, auméntelo, hágalo más profundo y más robusta esa política de ayuda al sector gastronómico y hotelero de la región de Valparaíso”, afirmó.