Un nuevo espacio donde todos pueden convivir y, además, fomentar la actividad comercial, el deporte y el paseo familiar, es lo que brinda a la comuna de La Calera el nuevo Boulevard Latorre, que fue inaugurado y dispuesto a la comunidad para su uso. Esto, luego que las autoridades locales hicieran un recorrido para cortar la cinta tricolor de esta inversión del MINVU que superó los $1.190 millones, en que también participación los vecinos que fueron parte del diseño de este proyecto en sus etapas iniciales.

Más de mil millones invirtió el Ministerio de Vivienda en estas obras que brindan un remozado aspecto a este punto neurálgico del centro de la comuna, que hoy luce con una nueva cara.

Los trabajos permitieron mejorar el estándar de más de 7 mil metros cuadrados de recorridos peatonales, los que se combinan con áreas verdes con protección para los árboles, bicicleteros, escaños para el descanso; combinado con solución de aguas lluvias señalizaciones y un moderno proyecto de iluminación.

Al respecto, la seremi Minvu Valparaíso, Evelyn Mansilla, destacó que este trabajo, “responde al compromiso de nuestro gobierno, en donde como ministerio buscamos generar soluciones integrales en cada sector que intervenimos, vale decir, junto con los proyectos habitacionales, también efectuamos mejoras en los barrios y los ejes urbanos de las comunas para mejorar sus instalaciones y así también contribuir a preservar el encuentro de nuestros vecinos potenciando la actividad comercial y turística, como lo es en esta comuna, donde las familias disfrutan de un paseo y poder caminar sobre infraestructura de calidad con mejoras para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, mientras se abastecen de enceres”.

Uno de los barrios más beneficiados con esta obra son los vecinos de la Villa Los Pinos, quienes hoy experimentan un cambio sustancial del entorno de su barrio. Cecilia Mena, hace más de 30 años que vive en este sector quien reconoce que ahora están reencantados con este espacio urbano. “Estamos muy conformes, esperamos que sigan bendiciéndonos con estas ayudas que para nosotros son súper importantes porque tenemos muchos niños en la Villa y adultos mayores y estos proyectos nos satisfacen completamente.”

Al hacer entrega de estas obras, el Director de SERVIU, Tomás Ochoa, señaló que “nosotros esperamos que estas obras sean un motor para el desarrollo del comercio en La Calera, que es una actividad muy importante en esta comuna. Por ello estamos muy contentos, muy agradecidos de la colaboración y del trabajo en conjunto que hemos desarrollado junto con la alcaldesa y esperamos seguir trabajando para desarrollar más proyectos como lo que hicimos ahora en el Boulevard Latorre.

Cuadras que hoy lucen un renovado aspecto, y que permiten una mejor convivencia vial entre transeúntes y automovilistas que circulan por este tramo de Avenida Latorre, sin riesgos de caídas o de sufrir un percance son un ciclista, ya que aceras, vía de vehículos y ciclovía están correctamente diferenciadas.

“Es bonito porque uno ve que se preocupan, vienen los camiones municipales a regar todos los días, que es importante por el calor. Entonces, se ve más limpio y, bueno, son obras que se están terminando y esto hace que Calera sea más grande”, comenta Estela Giuffre mientras transita por este renovado espacio público sin mostrar incomodidad por las altas temperaturas de este cálido diciembre.

Mientras que, con un llamado a respetar la convivencia entre vecinos, la Alcaldesa, Trinidad Rojo, afirmó que “La gente no sólo está contenta, están recepcionando esto como una forma de agradecerle a la vida que ya no tengan que andar tan atareadas, porque ahora tienen una buena vereda, tener un buen espacio para que se muevan los vehículos. Y que no mal usen esto, ya que los dirigentes ya reclamaron que los autos pasan soplados, por lo que tenemos que tener una actitud de prudencia”, dijo la autoridad comunal.