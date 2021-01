La zona central del país y en particular la Región de Valparaíso está viviendo una de las sequías más grandes de los últimos años, con un déficit de precipitaciones cercano al 40% y con poca probabilidad, según los expertos, de que esta situación repunte a futuro. Esta mega-sequía ha obligado al mundo del agro a buscar fórmulas para adaptarse al nuevo escenario y así optar por medidas que permitan el máximo aprovechamiento del agua para riego.

En este sentido el riego tecnificado y su automatización ha cobrado gran relevancia, gracias al uso de tecnologías que permiten ahorrar agua y aplicar la cantidad exacta para que los cultivos obtengan el máximo beneficio de este recurso, mayor productividad y eficiencia en el uso del recurso hídrico.

Convenio INDAP - GORE

Es por eso que a través del convenio entre INDAP y el Gobierno Regional de Valparaíso periodo 2020 – 2021, se están ejecutando 55 proyectos intra-prediales de este tipo en el territorio que abarcan las provincias de Petorca, San Felipe, Los Andes, Quillota, Marga Marga, Valparaíso, San Antonio y Rapa Nui, beneficiando a una superficie de 47 hectáreas con una inversión de $489.050.000.

Uno de ellos es el que favoreció al agricultor Isauro Miranda, del sector La Vega en la comuna de Cabildo, quien desde diciembre pasado cuenta con un completo sistema de riego para sus cultivos. “Primero me hicieron un acumulador, luego instalaron paneles solares con bomba para extracción de agua y hace poco el riego tecnificado con manguera y gotero incorporado para el riego de mis limones y paltos. Estoy contento con este proyecto. Se ahorra harta agua. Hace como 3 años que no sembraba parte de mi predio, porque no tenía agua para hacerlo”, expresó.

El agricultor José Fuentes, usuario Prodesal de la localidad de Bucalemu en la comuna de Santo Domingo, dice que su nuevo sistema de riego le ha ayudado a optimizar todos los procesos. “Hace 3 años que tengo plantación de paltos y este último proyecto de riego que me instalaron en noviembre consiste en un acumulador de agua, con bomba y riego tecnificado con micro aspersores. Estoy muy agradecido, porque antes regaba directo del pozo y estaba dos días en eso, en cambio ahora ahorro mucho tiempo, me ha mejorado la calidad de vida”, dijo.

Rapa Nui

Doce de estos proyectos de tecnificación se están desarrollando en Rapa Nui donde la acumulación de aguas lluvias es parte de estas iniciativas, tal como el proyecto de Natalie Acuña ejecutado recientemente en la isla. “Me pusieron guatero acumulador de 50 mil litros con riego a goteo, esto se sumó a un proyecto anterior que tenia de captación de aguas lluvias por 10 mil litros los que distribuyo en mis cultivos de maracuyá y limones. Hace menos de un año que soy usuaria de INDAP y estoy muy conforme con este proyecto”, comentó la emprendedora.

“Esta exitosa alianza que tenemos con el Gobierno Regional de Valparaíso nos ha permitido mejorar y asegurar el riego de miles de familias desde el 2012 en adelante. Ahora estamos en plena ejecución de proyectos que apuntan a la acumulación, conducción y tecnificación del riego. Nuestro propósito es poder asegurar el abastecimiento de agua de nuestros usuarios en un período muy difícil debido a la mega sequía y a la crisis sanitaria que enfrenta la región actualmente”, afirmó el director regional de INDAP, Fernando Torregrosa.

El convenio INDAP – GORE para este período cuenta con 3 mil millones de pesos que se destinarán a 24 obras asociativas, de las cuales 17 corresponden a mejoramiento de conducción de canales, con la intervención de 12 kilómetros de canales, seis obras de acumulación y una de Energías Renovables No Convencionales. Además, de la ejecución de 55 obras de riego intrapredial, incorporando riego tecnificado. El convenio beneficiará a más de 352 familias campesinas y dará seguridad de riego a más de 1.200 hectáreas de cultivos.