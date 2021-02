Ministra del Medioambiente había respondido hace un año a vecinos que la voluntad contraria expresada por algunos propietarios de terrenos privados que se ubican al interior del polígono propuesto dificulta seriamente las acciones de protección que dependen del acceso al área, razón por la cual no era posible continuar avanzando con el trámite de la solicitud.

Sobre el particular, el Contralor General recordó a la Ministra Carolina Schmidt que los requisitos legales para la declaratoria se encuentran cumplidos, subrayando que el organismo encargado por ley de pronunciarse acerca de la conveniencia de declarara o ampliar un Santuario de la Naturaleza es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), pronunciamiento que éste ya efectuó de forma favorable en abril de 2019.

Asimismo, recordó que el polígono propuesto por el CMN no es vinculante, por lo que resulta útil tener presente para efectos de la ampliación del Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén que éste forma parte del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente y que parte de la información técnica en que se apoya la solicitud de ampliación corresponde al Informe "Diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso Fase II", encargado, financiado y aprobado por el GORE de dicha región, en 2018, antecedentes que han servido de respaldo tanto a la solicitud de ampliación como al polígono propuesto por el propio Ministerio en julio de 2019.

En síntesis, el ordenamiento jurídico NO exija contar con el consentimiento de los propietarios de los inmuebles que se ubican al interior del área a proteger, remarcó el señor Contralor General. En tal sentido, la opinión de los dueños de esos inmuebles no es vinculante para resolver el procedimiento administrativo iniciado, por lo que la circunstancia de que algunos se opongan a la declaratoria solicitada no implica una limitación, por lo que en atención al tiempo transcurrido, y por aplicación de los principios de celeridad y conclusivo conminó al Ministerio del Medio Ambiente a dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, fundado en los antecedentes que le sirven de respaldo, de manera de concluir a la brevedad con el procedimiento de ampliación en comento.

Dicho dictamen resulta armónico con la resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema de Justicia en el sentido de que se debe mantener el estado natural de esta área prioritaria de protección, refiriéndose al campo dunar propuesto para formar parte de la ampliación del actual santuario de la naturaleza “Humedal de Tunquén”.

Christian Lucero, abogado de la Fundación Tunquén Sustentable explicó que estudian acciones legales para el caso de encontrarse frente a un acto ilegal de parte de las autoridades encargadas de proteger y conservar el medio ambiente, incluyendo acciones ante el Tribunal Ambiental y la ampliación de la querella por prevaricación presentada ante el 8º Juzgado de Garantía de la Ciudad de Santiago y cuya investigación se encuentra en curso, por lo que esperan una decisión favorable, ajustada a derecho, que proteja la totalidad del ecosistema sin privilegiar los intereses de algunos propietarios lo que sería un escándalo sin precedentes.