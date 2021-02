“Nos parece insuficiente que se esté anunciando un Plan de Reactivación para el Turismo basado en subsidios. Los emprendedores necesitan financiamiento completo para poder salir a flote, no que se les apoye con solo una parte de recursos para inversión”.

De esta manera, la candidata a alcaldesa de Chile Vamos por Viña del Mar, Andrea Molina, manifestó su disconformidad con el anuncio de reactivación económica realizado por el Gobierno, ya que las medidas propuestas son de cofinanciamiento y no de entrega directa de recursos como lo fueron los programas de fomento Productivo Sercotec del 2020, incluyendo el Reactívate Turismo y el PAR impulsa de Corfo financiado por un FNDR.

"Hay emprendedores que no cuentan siquiera con recursos para llegar a fin de mes y, por ende, no les sirve el cofinanciamiento. Ellos necesitan la entrega íntegra de dineros que les permita invertir para salvar sus negocios y no verse en la obligación de dejar a sus trabajadores sin una fuente laboral”, puntualizó la candidata a alcaldesa por la Ciudad Jardín.