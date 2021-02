Casi 100 años de vida tiene el Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso. Una institución emblemática de nuestra región cuyos funcionarios día a día ayudan voluntariamente, es decir, sin recibir ningún tipo de sueldo, en el resguardo de las personas en su contacto con el mar: Si una embarcación de pescadores sufre un desperfecto y pone en peligro a sus ocupantes, si un buzo sufre un accidente en las profundidades, si turistas se pierden en un bote o si bañistas comienzan a ahogarse, rápidamente los voluntarios del Bote Salvavidas comienzan sus operaciones de salvataje, arriesgando sus propias vidas por la seguridad del otro.

El Bote Salvavidas cuenta con 7 embarcaciones para sus operaciones: 3 de ellas están operativas y 4 paradas, debido a necesidad de mantención en sus motores principalmente.

El problema es que este año se encuentran viviendo una de sus peores crisis económicas, porque la pandemia hizo que los aportes de la comunidad —donaciones de terceros y de aportes de sus propios voluntarios con los que operan año a año, al igual que Bomberos— bajaran de manera cuantiosa, al igual que las recaudaciones que le generaba su restorán. Esta escasez de recursos se traduce en dos problemáticas fundamentales: la falta de mantención y reparación de las naves, lo que hizo que de las siete embarcaciones que tienen, apenas se encuentren operativas tres, y la dificultad para comprar el combustible necesario para poder operarlas, lo que generó que la institución haya tenido que reducir drásticamente sus patrullajes preventivos, esperando reaccionar ante una emergencia desde su centro de operaciones.

“Con esto, el tiempo de respuesta se hace muy largo y podría no lograrse evitar a veces alguna tragedia de alguna persona, por no llegar oportunamente al lugar o bien por no haber prevenido esa situación”, explicó Roberto Pantoja, Presidente del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso.

La problemática preocupó a las autoridades, por ello, el Intendente (s) Regional, Gonzalo Le Dantec, se reunió con los directivos de esta institución para analizar eventuales estrategias de ayuda. “Nos dieron a conocer cuáles son sus necesidades más urgentes, pero también aquellas que son importantes y de largo plazo”, manifestó tras la cita la máxima autoridad de nuestra zona.

Le Dantec manifestó que se comenzará a trabajar junto a ellos, con el apoyo fundamental de los Consejeros Regionales, quienes ya le manifestaron su preocupación por la situación que vive el Bote Salvavidas. La idea es analizar todas las alternativas: desde actualizar algunos proyectos presentados con anterioridad por esa institución, hasta la chance de generar aportes fijos dentro del presupuesto, tal como ocurre con el Cuerpo de Socorro Andino. “Revisamos algunos proyectos que han realizado y en los cuales se han adjudicado fondos del Gobierno Regional anteriormente, para poder analizarlos y revisar si es que es posible de alguna forma apoyar al Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas con el fin de generar un aporte para que puedan seguir desarrollando su labor”.

Esta primera reunión fue bien acogida por la directiva del Bote Salvavidas. Así lo señaló su presidente, quien tras la cita señaló que “agradecemos al Intendente(s) la preocupación que ha tenido de reunirse con nosotros para conocer, de parte nuestra, la situación en que está en este minuto esta emblemática institución… en la conversación que tuvimos con él se nos han abierto varias expectativas”.

Pero estas alternativas apuntan a soluciones de mediano y largo plazo, por lo que el Intendente(s) llamó a la comunidad a seguir colaborando con esta noble institución, para así poder solventar las necesidades inmediatas que tiene el voluntariado.

“Una de las cosas importantes de las instituciones voluntarias es precisamente eso, que son formadas por voluntarios, por personas que se agrupan para poder ayudar a otros. Desde ese punto de vista, todos como sociedad tenemos que, desde nuestros lugares, intentar ayudarlos. Nosotros lo queremos hacer como Gobierno Regional, pero eso no implica que las personas deban hacerse a un lado. Así como apoyan a los bomberos con las rifas, también pueden apoyar a los voluntarios del Bote Salvavidas, porque es la forma en que nosotros estamos respondiéndoles a quienes ponen todo su esfuerzo, voluntariamente, sin recibir ningún sueldo, para poder ayudarnos a nosotros o a nuestras familias”.

En ese sentido, Pantoja evidenció que la campaña virtual de donación que levantó la institución para recaudar fondos y que termina en marzo no ha logrado cumplir las expectativas, por lo que también hizo un llamado a la comunidad a seguir colaborando: “No hemos tenido la respuesta que esperábamos. No hemos logrado tener la meta que teníamos de 30 millones, que era lo básico para poder sobrevivir unos dos o tres meses respecto a tener combustible y hacer algunas mantenciones para poder prevenir accidentes y ahogamientos en nuestras costas… Ingresen a la página www.botesalvavidas.cl/ , es una página bastante amigable. Usted entra, inmediatamente se despliega lo que es nuestra institución, para que cada uno de ustedes sepa en qué van a aportar los recursos. Ahí hay un botón que dice donar, salen las cantidades que ustedes pueden donar y con el enter se va automáticamente la donación a nuestra cuenta y se le reporta a la persona un comprobante del depósito que hizo”.