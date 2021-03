La diputada del PPD, Carolina Marzán, ofició al Superintendente de Educación de Valparaíso por irregularidades en los protocolos de retorno a clases que ha llevado a cerrar algunos establecimientos por contagios.

“Hemos recibido varias denuncias de apoderados y apoderadas de diferentes establecimientos educacionales de la provincia de Marga Marga, para informar eventuales irregularidades en los protocolos COVID por parte de algunos colegios; en algunos casos la falta de coordinación en alternancia en la asistencia que podría provocar aglomeración, como también, se nos comenta que se les ha dado a entender que sería obligatorio asistir presencialmente a clases, no existiendo alternativa de tener clases vía online. Lo que nos parece grave, pues la indicación del Ministerio fue que sería decisión de la familia”, señaló la diputada Marzán.

Asimismo, la parlamentaria comentó

“Estamos en una situación bastante grave según las cifras que el mismo gobierno ha informado. Desde el Colegio Médico, han recomendado que en fase 2 los colegios se cierren y nos encontramos con establecimientos que no han entregado la posibilidad de clases online u otra fórmula, que le permita a los alumnos reciban su educación. Es compresible que haya padres que tengan miedo de enviar a sus hijos, se les tiene que entregar una alternativa para recibir la educación los niños y adolescente merecen”.

En este mismo sentido la diputada Marzán dijo “sabemos que nada sustituye la educación presencial y que ha quedado en evidencia la gran diferencia de educación que existe entre quienes tienen más recursos y lo que no, por la brecha digital y el acceso a ella. Sin embargo, estamos al límite con las camas críticas y los contagios que no dan tregua, no podemos obligar a volver a clases presenciales, menos sin las máximas medidas. Los colegios deben estar preparados para clases hibridas”.