El estrés hídrico que vive la región de Valparaíso producto de la mega sequía que se arrastra por más de una década, ha obligado a tomar acciones que buscan conseguir una mayor eficiencia y seguridad de riego en el ámbito agrícola y se ha transformado en la prioridad para este 2021. Es por eso que INDAP ha incrementado los recursos destinados a obras que permitan optimizar el uso del agua a través de sus distintos programas de riego.

Este año el foco está puesto en la tecnificación del riego que en muchos casos también va acompañada de proyectos de acumulación, conducción, mejoramiento de pozos, uso de energías renovables no convencionales (ERNC), entre otras iniciativas.

Cerca de 500 proyectos serán ejecutados durante el 2021 en la región, varios de ellos ya están en plena ejecución o en vías de comenzar las obras que se concretarán a través del Programa de Riego Asociativo (PRA), Programa de Riego Intrapredial (PRI) (proyectos individuales) y Programa de Obras Menores de Riego (PROM).

El presupuesto total en riego para este período podría alcanzar los $2.400.000.000.- con un incremento de más de 600 millones de pesos en comparación a lo invertido durante el 2020 que fue de $1.808.542.538.

A esto se suman los recursos del convenio INDAP – GORE por 3 mil millones de pesos por el que se están ejecutando 24 obras asociativas, de las cuales 17 corresponden a mejoramiento de conducción de canales, además de 6 obras de acumulación, 1 de ERNC y 55 obras de riego intrapredial incorporando sistema de riego tecnificado. En total el convenio beneficiará más de 352 familias campesinas y dará seguridad de riego a más de 1.200 hectáreas.

Almacenamiento

Uno de los proyectos de riego asociativo de INDAP que está en una fase avanzada de construcción es el desarenador para el tranque El Ñilhue en la comuna de Catemu, que permitirá mejorar la capacidad de almacenamiento del tranque y evitará su embancamiento por sedimentación, obra que beneficiará indirectamente cerca de 60 hectáreas de cultivos con un costo total de 56 millones de pesos, parte de los recursos fueron aportados a través del convenio INDAP – Angloamerican.

Juan Cruz representante del grupo de regantes del tranque El Ñilhue y usuario INDAP reconoce que la escasez de agua disponible para el riego (turnos de una vez por semana) hacía necesario contar con esta obra: “necesitábamos este desarenador, ya que se llenaba muy rápido el tranque por los residuos y después el agua iba con barro y otros sedimentos para los terrenos lo que nos obligaba a limpiar frecuentemente con más gastos de mantención. Ahora, con este proyecto no se va a arrastrar tanto sedimento para abajo y va a llegar más agua”, aseguró el dirigente.

Caudalímetros

Otro proyecto asociativo que se contempla ejecutar en los próximos días es la instalación de 24 caudalímetros mecánicos (sistema de medición del caudal de agua) que se ejecutará en la comuna de Limache. La instalación se hará en 24 de las 28 extracciones de la matriz de riego, además se instalará un sistema de bombeo solar (paneles) con variador de frecuencia para garantizar una presión de salida a todos los usuarios. Todo esto con el fin de contar con mayor eficiencia en la distribución del recurso hídrico. Las obras beneficiarían una superficie de 20 hectáreas y demandarán una inversión aproximada de 62 millones de pesos.

“No teníamos medición para el agua y cada uno sacaba lo que quería, ahora va a estar más ordenado. Cada uno va a regar de acuerdo al tamaño de su terreno y se va a poder controlar mejor lo que ocupa cada agricultor. Tenemos tuberías que llevan el agua del tranque Lo Zúñiga hasta los predios y tendremos mayor presión de agua gracias a los paneles de energía solar que se instalarán”, precisó el agricultor Juan Huerta, presidente del Comité de Riego por Goteo Lliu Lliu.

La tecnificación del riego, construcción de acumuladores y profundización de pozos son algunos de los proyectos individuales que por estos días se ejecutan en el territorio, tal como el que beneficiará a la agricultora Yanet Oyanadel del sector Frutillar en la comuna de Petorca. “Me parece súper bien, ahora me van a instalar un acumulador, lo necesito mucho, porque no tengo donde acumular el agua y estaba regando directamente no más. Tengo un pozo donde extraigo el agua y ahora podré distribuir y aprovechar mejor el recurso”.