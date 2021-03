El diputado Andrés Celis Monttt ofició al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidiendo información sobre el brote de Covid19 sucedido en el Cesfam de Plaza Justicia en la comuna de Valparaíso y las medidas tomadas por la autoridad para contar con el personal suficiente.

Según trascendió, se detectaron 17 funcionarios positivos, mientras otros también deben hacer cuarentena preventiva por contacto estrecho, sin embargo, la situación no impidió que la directora del recinto y también candidata a concejal por Papudo, Cecilia Murgueitio, accediera a su feriado legal con expresa autorización del Servicio de Salud respectivo, debiéndose nombrar a un subrogante.

El diputado Celis Montt, miembro de la Comisión de Salud y representante del Distrito 7, afirmó que “estoy muy preocupado por el brote ocurrido en el Cesfam Plaza de Justicia. Es fundamental saber qué acciones está adoptando el Servicio por este caso en particular y cómo están solucionando el déficit de funcionarios a raíz del contagio”.

“Paralelamente, pedí que se me informara si el director del Servicio de Salud estaba al tanto de las vacaciones de la Doctora Murgueitio, pues no me me extrañaría que el señor De La Cerda hubiera autorizado las vacaciones, a sabiendas del brote y privilegiando la campaña política de la directora del Cesfam. No podemos olvidar que se trata de— por lo menos, 20 funcionarios sin poder asistir, por lo que se requiere eficiencia y presencia oportuna de los no contagiados, para mantener la continuidad de los servicios”, finalizó el parlamentario.