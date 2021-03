Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, la comuna de Limache retrocede a Fase 1, cuarentena. La noticia fue anunciada durante la mañana por la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y se da solo días después de que la ciudad viviera su primer fin de semana en Fase 2.

Desde el municipio aseguraron que si bien, comprendían que esto podía suceder debido al notable aumento de casos Covid-19 por la segunda ola que se vive actualmente en el país, toman la noticia como un llamado de atención y con mucha preocupación por las grandes dificultades que una cuarentena total significa para el desarrollo local y para el día a día de los vecinos.

En ese sentido, el alcalde (s) César Molina, explico:

“La verdad es que estamos muy preocupados, obviamente, desde el punto de vista sanitario entendemos que es una necesidad, entendemos que es muy importante dejar de estar con estos niveles tan altos de contagio, no obstante, hay una preocupación esencial que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo de la ciudad propiamente tal, aquí se han hecho todos los esfuerzos posibles para no llegar hasta esta instancia, se tomaron todas las medidas que fueron posibles para evitar contagios, para evitar que hubiese números negativos y la situación de salud indicó lo contrario, por lo tanto hoy día no sólo nos tenemos que abocar como autoridad al tema sanitario sino que además, queremos hacer un fuerte llamado a las autoridades y al gobierno, a que nos indique de qué manera vamos a ser ayudados. Hay que responder a la comunidad, a los feriantes, a los emprendedores y a la gente que va a dejar de poder producir, qué necesita recursos de ayuda y claramente eso es algo esencial para nosotros, estábamos recién en una fase 2 y a la semana pasamos a una fase 1 y hasta ahora no nos ha llegado la posibilidad de tener recursos frescos que poder darle a la gente, así que yo hago un llamado principalmente las autoridades a que entiendan que la situación nuestra es crítica y que de alguna manera nos indiquen cómo poder empezar a ayudar a las personas”.