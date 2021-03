Durante la madrugada de hoy martes 23 de marzo, se realizó un operativo carretero en el marco de la Red Sustenta, en el cual funcionarias y funcionarios de Sernapesca junto a Carabineros de Chile, detectaron camiones que transportaban recursos ilegales hacia la región de Valparaíso.

Como resultado de esta acción de fiscalización conjunta, se produjeron resultados con la detención de dos camiones que transportaban recursos pesqueros sin Acreditación de Origen Legal (AOL). En el primer caso se detuvo un camión que transportaba 5.000 unidades de ostión. En el caso del segundo camión, fue sorprendido transportando 672 kilos de merluza común en estado fresco.

En ambos casos se incautaron los productos, quedando en poder de los infractores, al igual que los medios de transporte, siendo citados a los tribunales respectivos.

Soledad Tapia, Directora Regional de Sernapesca comento que

“Hacemos un llamado en vísperas de Semana Santa, a que se compre en lugares establecidos, ya que con ello apoyamos a la pesca artesanal y legal; por lo mismo no comprar en lugares no autorizados, ya que se pone en riesgo la salud al no poder certificarse la cadena de frío de los productos”.